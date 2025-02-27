https://1prime.ru/20250227/moloko-855296888.html

Минсельхоз продолжит мониторинг цен на молоко

Минсельхоз продолжит мониторинг цен на молоко - 27.02.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз продолжит мониторинг цен на молоко

Минсельхоз РФ продолжает мониторить цены на молоко в стране: с начала года динамика отпускных цен на пастеризованное молоко ниже уровня инфляции, хотя его... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T10:23+0300

2025-02-27T10:23+0300

2025-02-27T10:23+0300

экономика

минсельхоз

молоко

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ продолжает мониторить цены на молоко в стране: с начала года динамика отпускных цен на пастеризованное молоко ниже уровня инфляции, хотя его себестоимость существенно растет, сообщает ведомство. Ранее в четверг газета "Ведомости" сообщила, что холдинг "Молвест" (бренды "Вкуснотеево", "Молвест" и др.) уведомил торговые сети о повышении с 15 марта отпускной стоимости молочной продукции, кроме сливочного масла, в среднем на 5%. "Минсельхоз России продолжает мониторить ценовую ситуацию на продовольственном рынке, в том числе в отношении молока. С начала года динамика отпускных цен на пастеризованное молоко ниже уровня инфляции, в среднем цена производителей составляет 73,9 рублей за кг", - говорится в сообщении ведомства. Там отмечают, что производство молочных продуктов в России "стабильно растет". Так, производство питьевого молока в 2024 году увеличилось на 5% и достигло 6,1 миллиона тонн. "Положительной динамике способствует ежегодный рост сырьевой базы. В 2024 году во всех категориях хозяйств было произведено 34,07 миллиона тонн сырого молока, что на 0,8% больше уровня предыдущего года. Импорт питьевого молока составляет около 3% от объемов внутреннего производства и почти полностью приходится на Белоруссию", - добавили в министерстве, отметив также высокий уровень господдержки молочной отрасли. "Меры поддержки, направленные на развитие предприятий молочной отрасли, способствуют сдерживанию роста цен, несмотря на существенное увеличение себестоимости производства по многим направлениям. В частности, растут затраты на энергоресурсы, оборудование, технику и запчасти, упаковку, транспортные расходы, обслуживание кредитов и другие составляющие", - заключили в министерстве. В то же время Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) не получал информации от крупнейших производителей молочных продуктов о том, что они планируют повышать цены на питьевое молоко при поставках в торговые сети. "Тем не менее, такие шаги могут быть предприняты отдельными предприятиями в рамках своих переговорных кампаний с сетями", - заявил глава союза Артем Белов, чьи слова приводит пресс-служба Минсельхоза. Он отметил, что питьевое молоко остается базовым молочным товаром в России, "который входит в перечень социально значимых продуктов и имеет минимальную наценку как со стороны производителей, так и со стороны торговой сети". В "Молвесте", в свою очередь, отметили, что "текущая корректировка стоимости питьевого молока не является существенным пересмотром, и мы не ожидаем в ближайшее время кардинальных изменений". "Питьевое молоко является самым доступным товаром для потребителя и имеет минимальную наценку, чтобы сохранить его доступность для всех слоев населения", - приводит комментарий компании пресс-служба Минсельхоза.

https://1prime.ru/20250122/moloko-854369379.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минсельхоз, молоко