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МВФ одобрил новую кредитную линию для Сальвадора - 27.02.2025, ПРАЙМ
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МВФ одобрил новую кредитную линию для Сальвадора
МВФ одобрил новую кредитную линию для Сальвадора - 27.02.2025, ПРАЙМ
МВФ одобрил новую кредитную линию для Сальвадора
Исполнительный совет МВФ одобрил новую кредитную линию сроком действия 40 месяцев на сумму, эквивалентную 1,4 миллиарда долларов США, для укрепления... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T02:45+0300
2025-02-27T02:45+0300
финансы
банки
экономика
сша
сальвадор
мвф
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МЕХИКО, 27 фев - ПРАЙМ. Исполнительный совет МВФ одобрил новую кредитную линию сроком действия 40 месяцев на сумму, эквивалентную 1,4 миллиарда долларов США, для укрепления государственных финансов, восстановления внешних и финансовых буферов и улучшения управления и прозрачности. "Исполнительный совет МВФ одобрил новую 40-месячную договоренность в рамках Расширенного механизма финансирования (EFF) для Сальвадора с доступом, эквивалентным 1,4 миллиарда долларов США. Решение Совета позволяет властям немедленно выделить эквивалент 113 миллионов долларов США", - говорится в сообщении на сайте Международного валютного фонда. В руководстве структуры выразили надежду, что эта договоренность с Сальвадором станет катализатором дополнительной многосторонней финансовой поддержки, что позволит предоставить центральноамериканской стране более 3,5 миллиарда долларов. "Программа также решает риски, возникающие в связи с биткойн-проектом, в том числе путем установления добровольного принятия Bitcoin к расчетам и ограничения участия государственного сектора в деятельности, связанной с Bitcoin, транзакциях и покупках Bitcoin", - сказано в сообщении МВФ.
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финансы, банки, сша, сальвадор, мвф
Финансы, Банки, Экономика, США, САЛЬВАДОР, МВФ
02:45 27.02.2025
 
МВФ одобрил новую кредитную линию для Сальвадора

МВФ одобрил новую кредитную линию на сумму, эквивалентную $1,4 миллиарда

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МЕХИКО, 27 фев - ПРАЙМ. Исполнительный совет МВФ одобрил новую кредитную линию сроком действия 40 месяцев на сумму, эквивалентную 1,4 миллиарда долларов США, для укрепления государственных финансов, восстановления внешних и финансовых буферов и улучшения управления и прозрачности.
"Исполнительный совет МВФ одобрил новую 40-месячную договоренность в рамках Расширенного механизма финансирования (EFF) для Сальвадора с доступом, эквивалентным 1,4 миллиарда долларов США. Решение Совета позволяет властям немедленно выделить эквивалент 113 миллионов долларов США", - говорится в сообщении на сайте Международного валютного фонда.
В руководстве структуры выразили надежду, что эта договоренность с Сальвадором станет катализатором дополнительной многосторонней финансовой поддержки, что позволит предоставить центральноамериканской стране более 3,5 миллиарда долларов.
"Программа также решает риски, возникающие в связи с биткойн-проектом, в том числе путем установления добровольного принятия Bitcoin к расчетам и ограничения участия государственного сектора в деятельности, связанной с Bitcoin, транзакциях и покупках Bitcoin", - сказано в сообщении МВФ.
 
ЭкономикаФинансыБанкиСШАСАЛЬВАДОРМВФ
 
 
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