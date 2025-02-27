https://1prime.ru/20250227/mvf-855288607.html
МВФ одобрил новую кредитную линию для Сальвадора
МВФ одобрил новую кредитную линию для Сальвадора - 27.02.2025, ПРАЙМ
МВФ одобрил новую кредитную линию для Сальвадора
Исполнительный совет МВФ одобрил новую кредитную линию сроком действия 40 месяцев на сумму, эквивалентную 1,4 миллиарда долларов США, для укрепления... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T02:45+0300
2025-02-27T02:45+0300
2025-02-27T02:45+0300
финансы
банки
экономика
сша
сальвадор
мвф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855288607.jpg?1740613559
МЕХИКО, 27 фев - ПРАЙМ. Исполнительный совет МВФ одобрил новую кредитную линию сроком действия 40 месяцев на сумму, эквивалентную 1,4 миллиарда долларов США, для укрепления государственных финансов, восстановления внешних и финансовых буферов и улучшения управления и прозрачности.
"Исполнительный совет МВФ одобрил новую 40-месячную договоренность в рамках Расширенного механизма финансирования (EFF) для Сальвадора с доступом, эквивалентным 1,4 миллиарда долларов США. Решение Совета позволяет властям немедленно выделить эквивалент 113 миллионов долларов США", - говорится в сообщении на сайте Международного валютного фонда.
В руководстве структуры выразили надежду, что эта договоренность с Сальвадором станет катализатором дополнительной многосторонней финансовой поддержки, что позволит предоставить центральноамериканской стране более 3,5 миллиарда долларов.
"Программа также решает риски, возникающие в связи с биткойн-проектом, в том числе путем установления добровольного принятия Bitcoin к расчетам и ограничения участия государственного сектора в деятельности, связанной с Bitcoin, транзакциях и покупках Bitcoin", - сказано в сообщении МВФ.
сша
сальвадор
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, сша, сальвадор, мвф
Финансы, Банки, Экономика, США, САЛЬВАДОР, МВФ
МВФ одобрил новую кредитную линию для Сальвадора
МВФ одобрил новую кредитную линию на сумму, эквивалентную $1,4 миллиарда
МЕХИКО, 27 фев - ПРАЙМ. Исполнительный совет МВФ одобрил новую кредитную линию сроком действия 40 месяцев на сумму, эквивалентную 1,4 миллиарда долларов США, для укрепления государственных финансов, восстановления внешних и финансовых буферов и улучшения управления и прозрачности.
"Исполнительный совет МВФ одобрил новую 40-месячную договоренность в рамках Расширенного механизма финансирования (EFF) для Сальвадора с доступом, эквивалентным 1,4 миллиарда долларов США. Решение Совета позволяет властям немедленно выделить эквивалент 113 миллионов долларов США", - говорится в сообщении на сайте Международного валютного фонда.
В руководстве структуры выразили надежду, что эта договоренность с Сальвадором станет катализатором дополнительной многосторонней финансовой поддержки, что позволит предоставить центральноамериканской стране более 3,5 миллиарда долларов.
"Программа также решает риски, возникающие в связи с биткойн-проектом, в том числе путем установления добровольного принятия Bitcoin к расчетам и ограничения участия государственного сектора в деятельности, связанной с Bitcoin, транзакциях и покупках Bitcoin", - сказано в сообщении МВФ.