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"Незавидная участь". Экс-депутат Рады высказался о судьбе Украины
"Незавидная участь". Экс-депутат Рады высказался о судьбе Украины - 27.02.2025, ПРАЙМ
"Незавидная участь". Экс-депутат Рады высказался о судьбе Украины
Заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии перспектив вступления Украины в НАТО является недвусмысленным сигналом для киевского правительства и... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T11:01+0300
2025-02-27T11:01+0300
2025-02-27T11:01+0300
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – ПРАЙМ. Заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии перспектив вступления Украины в НАТО является недвусмысленным сигналом для киевского правительства и демонстрирует необходимость учитывать позицию России. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Украины, российский политик Олег ЦаревРанее Трамп заявил, что Украине следует "забыть" о возможности членства в НАТО, полагая, что именно стремление страны к вступлению в альянс послужило причиной военного конфликта."По сути, Трамп дал четкий сигнал киевскому режиму во главе с Зеленским, что цель, ради которой Украина спровоцировала военный конфликт с Россией, недостижима. Украину в НАТО не ждут", - сказал Царев в интервью РИА Новости. Он также отметил, что, с другой стороны, Россия продемонстрировала, что ее мнение имеет значение и должно приниматься во внимание."У Украины участь незавидная. Глядя, как Трамп готовит сделку с Украиной, как суетятся европейцы в желании тоже что-нибудь урвать, создается впечатление, что Украина как раненое, но еще живое животное, а другие хищники уже приготовились разрывать ее еще живое тело", - заключил Царев.
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Политика, УКРАИНА, Дональд Трамп, Рада
"Незавидная участь". Экс-депутат Рады высказался о судьбе Украины
Царев: Трамп дал четкий сигнал киевскому режиму, что Украину в НАТО не ждут
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – ПРАЙМ. Заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии перспектив вступления Украины в НАТО является недвусмысленным сигналом для киевского правительства и демонстрирует необходимость учитывать позицию России. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Украины, российский политик Олег Царев
Ранее Трамп заявил, что Украине следует "забыть" о возможности членства в НАТО, полагая, что именно стремление страны к вступлению в альянс послужило причиной военного конфликта.
"По сути, Трамп дал четкий сигнал киевскому режиму во главе с Зеленским, что цель, ради которой Украина спровоцировала военный конфликт с Россией, недостижима. Украину в НАТО не ждут", - сказал Царев в интервью РИА Новости
.
Он также отметил, что, с другой стороны, Россия продемонстрировала, что ее мнение имеет значение и должно приниматься во внимание.
"У Украины участь незавидная. Глядя, как Трамп готовит сделку с Украиной, как суетятся европейцы в желании тоже что-нибудь урвать, создается впечатление, что Украина как раненое, но еще живое животное, а другие хищники уже приготовились разрывать ее еще живое тело", - заключил Царев.
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