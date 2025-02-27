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Рогов призвал НАТО навсегда забыть об Украине - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Рогов призвал НАТО навсегда забыть об Украине
Рогов призвал НАТО навсегда забыть об Украине - 27.02.2025, ПРАЙМ
Рогов призвал НАТО навсегда забыть об Украине
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T17:55+0300
2025-02-27T17:55+0300
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что не только Украина должна забыть о перспективе вступления в НАТО, но и альянс должен оставить попытки сделать из постукраинского пространства форпост у границ России. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина "может забыть" о перспективе членства в НАТО. По его мнению, именно стремление Украины вступить в альянс и привело к военному конфликту. "Важно также, чтобы и НАТО забыла об Украине и больше не стремилась создать на постукраинском пространстве форпост у границ России для провокаций и агрессии", - заявил Рогов РИА Новости. По его словам, любые упоминания о НАТО или действия в этом направлении – это "гарантированная война, горе и смерти" для жителей Украины.
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украина, нато
Политика, УКРАИНА, НАТО
17:55 27.02.2025
 
Рогов призвал НАТО навсегда забыть об Украине

Рогов: НАТО должна забыть об Украине и о создании форпоста у границ России

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© Фото : NATO
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что не только Украина должна забыть о перспективе вступления в НАТО, но и альянс должен оставить попытки сделать из постукраинского пространства форпост у границ России.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина "может забыть" о перспективе членства в НАТО. По его мнению, именно стремление Украины вступить в альянс и привело к военному конфликту.
"Важно также, чтобы и НАТО забыла об Украине и больше не стремилась создать на постукраинском пространстве форпост у границ России для провокаций и агрессии", - заявил Рогов РИА Новости.
По его словам, любые упоминания о НАТО или действия в этом направлении – это "гарантированная война, горе и смерти" для жителей Украины.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
Генсек НАТО с оптимизмом принял инициативу Трампа по Украине
20 февраля, 20:36
 
ПолитикаУКРАИНАНАТО
 
 
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