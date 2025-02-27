https://1prime.ru/20250227/natsionalizatsiya-855332159.html

На Украине решили национализировать активы "Татнефти"

На Украине решили национализировать активы "Татнефти" - 27.02.2025, ПРАЙМ

На Украине решили национализировать активы "Татнефти"

Министерство юстиции Украины заявило о национализации украинских активов российской компании "Татнефть". | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T21:10+0300

2025-02-27T21:10+0300

2025-02-27T21:10+0300

экономика

украина

татнефть

активы

национализация

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Министерство юстиции Украины заявило о национализации украинских активов российской компании "Татнефть". "Утверждено решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об удовлетворении иска минюста по применению санкции в виде взыскания в доход государства активов ПАО "Татнефть имени Шашина" - одной из крупнейших российских нефтяных компаний по объему добычи и переработки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минюста. Ранее замминистра юстиции Украины Ирина Богатик сообщила, что минюст хочет национализировать активы российской нефтяной компании "Татнефть", активы оцениваются в 47,2 миллиона долларов. Среди них корпоративные права, АЗС, нефтебазы, транспортные средства и оборудование в Харьковской и Полтавской областях. Основанием для иска минюста в ВАКС названо то, что "Татнефть" – одна из крупнейших российских нефтяных компаний, контролируемая высшим политическим руководством и обеспечивающая значительные поступления в бюджет РФ. В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.

https://1prime.ru/20250129/tatneft-854519587.html

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украина, татнефть, активы, национализация