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На Украине решили национализировать активы "Татнефти" - 27.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250227/natsionalizatsiya-855332159.html
На Украине решили национализировать активы "Татнефти"
На Украине решили национализировать активы "Татнефти" - 27.02.2025, ПРАЙМ
На Украине решили национализировать активы "Татнефти"
Министерство юстиции Украины заявило о национализации украинских активов российской компании "Татнефть". | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T21:10+0300
2025-02-27T21:10+0300
экономика
украина
татнефть
активы
национализация
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Министерство юстиции Украины заявило о национализации украинских активов российской компании "Татнефть". "Утверждено решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об удовлетворении иска минюста по применению санкции в виде взыскания в доход государства активов ПАО "Татнефть имени Шашина" - одной из крупнейших российских нефтяных компаний по объему добычи и переработки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минюста. Ранее замминистра юстиции Украины Ирина Богатик сообщила, что минюст хочет национализировать активы российской нефтяной компании "Татнефть", активы оцениваются в 47,2 миллиона долларов. Среди них корпоративные права, АЗС, нефтебазы, транспортные средства и оборудование в Харьковской и Полтавской областях. Основанием для иска минюста в ВАКС названо то, что "Татнефть" – одна из крупнейших российских нефтяных компаний, контролируемая высшим политическим руководством и обеспечивающая значительные поступления в бюджет РФ. В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.
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украина, татнефть, активы, национализация
Экономика, УКРАИНА, Татнефть, активы, Национализация
21:10 27.02.2025
 
На Украине решили национализировать активы "Татнефти"

Минюст Украины заявил о национализации украинских активов "Татнефти"

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭмблема нефтяной компании "Татнефть"
Эмблема нефтяной компании Татнефть - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Министерство юстиции Украины заявило о национализации украинских активов российской компании "Татнефть".
"Утверждено решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об удовлетворении иска минюста по применению санкции в виде взыскания в доход государства активов ПАО "Татнефть имени Шашина" - одной из крупнейших российских нефтяных компаний по объему добычи и переработки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минюста.
Ранее замминистра юстиции Украины Ирина Богатик сообщила, что минюст хочет национализировать активы российской нефтяной компании "Татнефть", активы оцениваются в 47,2 миллиона долларов. Среди них корпоративные права, АЗС, нефтебазы, транспортные средства и оборудование в Харьковской и Полтавской областях. Основанием для иска минюста в ВАКС названо то, что "Татнефть" – одна из крупнейших российских нефтяных компаний, контролируемая высшим политическим руководством и обеспечивающая значительные поступления в бюджет РФ.
Татнефть - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
"Татнефть" с 1 января повысила оклады всем работникам
29 января, 11:05
В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.
 
ЭкономикаУКРАИНАТатнефтьактивыНационализация
 
 
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