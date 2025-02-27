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В НСТ предложили внести изменения в законопроект о локализации такси
В НСТ предложили внести изменения в законопроект о локализации такси - 27.02.2025, ПРАЙМ
В НСТ предложили внести изменения в законопроект о локализации такси
"Национальный совет такси" (НСТ) предложил внести изменения в законопроект о локализации машин такси, в том числе включить в него меры господдержки отрасли и... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T00:21+0300
2025-02-27T00:21+0300
2025-02-27T00:21+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. "Национальный совет такси" (НСТ) предложил внести изменения в законопроект о локализации машин такси, в том числе включить в него меры господдержки отрасли и исключить балльную систему оценки уровня локализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе НСТ.
В январе 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается дать субъектам РФ право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей такси.
"Национальный совет такси" (НСТ) призвал внести существенные правки в законопроект о локализации такси. Среди предложений: добавить механизмы субсидирования отрасли и специализированную программу субсидии лизинга для таксомоторных компаний, а также исключить балльную систему", - говорится в сообщении НСТ.
Исполнительный директор НСТ Наталия Лозинская объяснила необходимость этих изменений ростом расходов таксопарков на покупку, обслуживание и содержание авто, отметив важность для перевозчиков широкого выбора автомобилей по модельному ряду и стоимости.
"В вопросе локализации нужно услышать бизнес такси, который говорит – нам нужен широкий выбор, нам нужна господдержка в части закупок новых машин в парк", - привели в пресс-службе НСТ слова Лозинской.
Рост стоимости покупки, обслуживания и содержания автомобилей приводит к тому, что у таксопарков становится меньше денег на обновление парка, и они будут максимально долго использовать уже купленные автомобили, отметил в свою очередь председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты Василий Баранов.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Госдума
В НСТ предложили внести изменения в законопроект о локализации такси
"Национальный совет такси" предложил внести изменения в законопроект о локализации такси
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. "Национальный совет такси" (НСТ) предложил внести изменения в законопроект о локализации машин такси, в том числе включить в него меры господдержки отрасли и исключить балльную систему оценки уровня локализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе НСТ.
В январе 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается дать субъектам РФ право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей такси.
"Национальный совет такси" (НСТ) призвал внести существенные правки в законопроект о локализации такси. Среди предложений: добавить механизмы субсидирования отрасли и специализированную программу субсидии лизинга для таксомоторных компаний, а также исключить балльную систему", - говорится в сообщении НСТ.
Исполнительный директор НСТ Наталия Лозинская объяснила необходимость этих изменений ростом расходов таксопарков на покупку, обслуживание и содержание авто, отметив важность для перевозчиков широкого выбора автомобилей по модельному ряду и стоимости.
"В вопросе локализации нужно услышать бизнес такси, который говорит – нам нужен широкий выбор, нам нужна господдержка в части закупок новых машин в парк", - привели в пресс-службе НСТ слова Лозинской.
Рост стоимости покупки, обслуживания и содержания автомобилей приводит к тому, что у таксопарков становится меньше денег на обновление парка, и они будут максимально долго использовать уже купленные автомобили, отметил в свою очередь председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты Василий Баранов.