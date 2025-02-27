Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В НСТ предложили внести изменения в законопроект о локализации такси - 27.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250227/nst-855287215.html
В НСТ предложили внести изменения в законопроект о локализации такси
В НСТ предложили внести изменения в законопроект о локализации такси - 27.02.2025, ПРАЙМ
В НСТ предложили внести изменения в законопроект о локализации такси
"Национальный совет такси" (НСТ) предложил внести изменения в законопроект о локализации машин такси, в том числе включить в него меры господдержки отрасли и... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T00:21+0300
2025-02-27T00:21+0300
бизнес
россия
москва
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855287215.jpg?1740604874
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. "Национальный совет такси" (НСТ) предложил внести изменения в законопроект о локализации машин такси, в том числе включить в него меры господдержки отрасли и исключить балльную систему оценки уровня локализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе НСТ. В январе 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается дать субъектам РФ право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей такси. "Национальный совет такси" (НСТ) призвал внести существенные правки в законопроект о локализации такси. Среди предложений: добавить механизмы субсидирования отрасли и специализированную программу субсидии лизинга для таксомоторных компаний, а также исключить балльную систему", - говорится в сообщении НСТ. Исполнительный директор НСТ Наталия Лозинская объяснила необходимость этих изменений ростом расходов таксопарков на покупку, обслуживание и содержание авто, отметив важность для перевозчиков широкого выбора автомобилей по модельному ряду и стоимости. "В вопросе локализации нужно услышать бизнес такси, который говорит – нам нужен широкий выбор, нам нужна господдержка в части закупок новых машин в парк", - привели в пресс-службе НСТ слова Лозинской. Рост стоимости покупки, обслуживания и содержания автомобилей приводит к тому, что у таксопарков становится меньше денег на обновление парка, и они будут максимально долго использовать уже купленные автомобили, отметил в свою очередь председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты Василий Баранов.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, рф, госдума
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Госдума
00:21 27.02.2025
 
В НСТ предложили внести изменения в законопроект о локализации такси

"Национальный совет такси" предложил внести изменения в законопроект о локализации такси

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. "Национальный совет такси" (НСТ) предложил внести изменения в законопроект о локализации машин такси, в том числе включить в него меры господдержки отрасли и исключить балльную систему оценки уровня локализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе НСТ.
В январе 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается дать субъектам РФ право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей такси.
"Национальный совет такси" (НСТ) призвал внести существенные правки в законопроект о локализации такси. Среди предложений: добавить механизмы субсидирования отрасли и специализированную программу субсидии лизинга для таксомоторных компаний, а также исключить балльную систему", - говорится в сообщении НСТ.
Исполнительный директор НСТ Наталия Лозинская объяснила необходимость этих изменений ростом расходов таксопарков на покупку, обслуживание и содержание авто, отметив важность для перевозчиков широкого выбора автомобилей по модельному ряду и стоимости.
"В вопросе локализации нужно услышать бизнес такси, который говорит – нам нужен широкий выбор, нам нужна господдержка в части закупок новых машин в парк", - привели в пресс-службе НСТ слова Лозинской.
Рост стоимости покупки, обслуживания и содержания автомобилей приводит к тому, что у таксопарков становится меньше денег на обновление парка, и они будут максимально долго использовать уже купленные автомобили, отметил в свою очередь председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты Василий Баранов.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАРФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала