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Министр экономики Испании призвал страны ЕС увеличить расходы на оборону - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Министр экономики Испании призвал страны ЕС увеличить расходы на оборону
Министр экономики Испании призвал страны ЕС увеличить расходы на оборону - 27.02.2025, ПРАЙМ
Министр экономики Испании призвал страны ЕС увеличить расходы на оборону
ЕС должен укреплять свою обороноспособность за счет увеличения национальных расходов и разработки общей стратегии. Такое мнение выразил министр экономики... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T12:03+0300
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МАДРИД, 27 фев - ПРАЙМ. ЕС должен укреплять свою обороноспособность за счет увеличения национальных расходов и разработки общей стратегии. Такое мнение выразил министр экономики Испании Карлос Куэрпо. "Европа должна укреплять свой оборонный потенциал и промышленность с помощью двухстороннего подхода: увеличения национальных расходов и создания общей стратегии ЕС. Оборона - это общественное благо, от которого выигрывают все страны ЕС", - подчеркнул он в своем посте в социальной сети X. Министр также акцентировал важность осторожной политики Европы в условиях роста протекционистских тенденций. Он призвал к приоритету переговорного процесса для предотвращения торговых войн, сохраняя при этом крепкие связи с США. Однако, Куэрпо подчеркнул готовность ЕС к ответным мерам в случае введения необоснованных таможенных пошлин.Куэрпо также подчеркнул острую необходимость в новых инструментах поддержки для развивающихся стран, многие из которых находятся в тяжелой ситуации из-за долговой нагрузки. Он выразил надежду, что предстоящая Международная конференция по финансированию развития, которая пройдет в Севилье, сможет предложить практические решения.
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испания, европа, ес
Политика, ИСПАНИЯ, ЕВРОПА, ЕС
12:03 27.02.2025
 
Министр экономики Испании призвал страны ЕС увеличить расходы на оборону

Куэрпо: ЕС должен укреплять свой оборонный потенциал, увеличив расходы на оборону

© Unsplash/AXP PhotographyБарселона, Испания
Барселона, Испания
© Unsplash/AXP Photography
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МАДРИД, 27 фев - ПРАЙМ. ЕС должен укреплять свою обороноспособность за счет увеличения национальных расходов и разработки общей стратегии. Такое мнение выразил министр экономики Испании Карлос Куэрпо.
"Европа должна укреплять свой оборонный потенциал и промышленность с помощью двухстороннего подхода: увеличения национальных расходов и создания общей стратегии ЕС. Оборона - это общественное благо, от которого выигрывают все страны ЕС", - подчеркнул он в своем посте в социальной сети X.
Министр также акцентировал важность осторожной политики Европы в условиях роста протекционистских тенденций. Он призвал к приоритету переговорного процесса для предотвращения торговых войн, сохраняя при этом крепкие связи с США. Однако, Куэрпо подчеркнул готовность ЕС к ответным мерам в случае введения необоснованных таможенных пошлин.
Куэрпо также подчеркнул острую необходимость в новых инструментах поддержки для развивающихся стран, многие из которых находятся в тяжелой ситуации из-за долговой нагрузки. Он выразил надежду, что предстоящая Международная конференция по финансированию развития, которая пройдет в Севилье, сможет предложить практические решения.
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