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Торговый оборот Приморья с Китаем в 2024 году снизился на 21% - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Торговый оборот Приморья с Китаем в 2024 году снизился на 21%
Торговый оборот Приморья с Китаем в 2024 году снизился на 21% - 27.02.2025, ПРАЙМ
Торговый оборот Приморья с Китаем в 2024 году снизился на 21%
Торговый оборот Приморья с Китаем в 2024 году снизился почти на 21%, до 6 миллиардов долларов, но интерес к торговле с российским регионом у китайских партнеров | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T04:55+0300
2025-02-27T04:55+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – ПРАЙМ. Торговый оборот Приморья с Китаем в 2024 году снизился почти на 21%, до 6 миллиардов долларов, но интерес к торговле с российским регионом у китайских партнеров не снижается, сообщил заместитель руководителя агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Колмогоров, представляя итоги работы ведомства за 2024 год. "Китай входит в число основных стран-партнеров Приморского края. По итогам 11 месяцев 2024 года удельный вес Китая превысил 68% от всего товарооборота региона. На фоне санкционной политики недружественных стран и проблем межбанковских платежей во внешней торговле торговый оборот Приморья с Китаем, к сожалению, снизился почти на 21%, до 6 миллиардов долларов. Тем не менее, интерес к торговле у китайских партнеров не уменьшается. Мы все это видим по росту грузопотоков через наши автомобильные пункты пропуска и по количеству китайских туристов на улицах наших городов", - сказал Колмогоров. Он отметил, что в течение 2024 года с китайскими партнерами проведено более 150 мероприятий, встреч и переговоров как на территории Приморского края, так и на территории КНР. Также Колмогоров добавил, что сейчас совершается более 40 авиарейсов из Владивостока в Китай: можно вылететь в Пекин, Шанхай, Харбин, Далянь, Сиань, Янзцы и Санья.
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россия, мировая экономика, китай, приморский край, владивосток
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Владивосток
04:55 27.02.2025
 
Торговый оборот Приморья с Китаем в 2024 году снизился на 21%

Торговый оборот Приморья с Китаем в 2024 году снизился почти на 21%

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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – ПРАЙМ. Торговый оборот Приморья с Китаем в 2024 году снизился почти на 21%, до 6 миллиардов долларов, но интерес к торговле с российским регионом у китайских партнеров не снижается, сообщил заместитель руководителя агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Колмогоров, представляя итоги работы ведомства за 2024 год.
"Китай входит в число основных стран-партнеров Приморского края. По итогам 11 месяцев 2024 года удельный вес Китая превысил 68% от всего товарооборота региона. На фоне санкционной политики недружественных стран и проблем межбанковских платежей во внешней торговле торговый оборот Приморья с Китаем, к сожалению, снизился почти на 21%, до 6 миллиардов долларов. Тем не менее, интерес к торговле у китайских партнеров не уменьшается. Мы все это видим по росту грузопотоков через наши автомобильные пункты пропуска и по количеству китайских туристов на улицах наших городов", - сказал Колмогоров.
Он отметил, что в течение 2024 года с китайскими партнерами проведено более 150 мероприятий, встреч и переговоров как на территории Приморского края, так и на территории КНР.
Также Колмогоров добавил, что сейчас совершается более 40 авиарейсов из Владивостока в Китай: можно вылететь в Пекин, Шанхай, Харбин, Далянь, Сиань, Янзцы и Санья.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙПРИМОРСКИЙ КРАЙВладивосток
 
 
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