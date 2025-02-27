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Россия изучит возможность поставок генерирующего оборудования в Малайзию
Россия изучит возможность поставок генерирующего оборудования в Малайзию - 27.02.2025, ПРАЙМ
Россия изучит возможность поставок генерирующего оборудования в Малайзию
Россия и Малайзия обсуждают возможность поставок генерирующего оборудования российского производства в азиатскую страну, сообщило Минэнерго РФ. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T17:30+0300
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2025-02-27T17:31+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россия и Малайзия обсуждают возможность поставок генерирующего оборудования российского производства в азиатскую страну, сообщило Минэнерго РФ. В ходе рабочего визита в Малайзию российской делегации во главе с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу замминистра энергетики Роман Маршавин встретился с представителями органов власти и энергетических компаний страны. "На встрече с министром экономики Малайзии Р. Рамли обсуждалось сотрудничество в сфере ТЭК и ядерной энергетики... Также обсудили перспективные проекты в гидро- и атомной энергетике и возможности поставок в Малайзию генерирующего оборудования российского производства", - говорится в сообщении. Стороны также рассмотрели взаимодействие в области чистой энергетики.
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россия, малайзия
Энергетика, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ
Россия изучит возможность поставок генерирующего оборудования в Малайзию
Минэнерго: РФ изучит возможность поставок генерирующего оборудования в Малайзию
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россия и Малайзия обсуждают возможность поставок генерирующего оборудования российского производства в азиатскую страну, сообщило Минэнерго РФ.
В ходе рабочего визита в Малайзию российской делегации во главе с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу замминистра энергетики Роман Маршавин встретился с представителями органов власти и энергетических компаний страны.
"На встрече с министром экономики Малайзии Р. Рамли обсуждалось сотрудничество в сфере ТЭК и ядерной энергетики... Также обсудили перспективные проекты в гидро- и атомной энергетике и возможности поставок в Малайзию генерирующего оборудования российского производства", - говорится в сообщении.
Стороны также рассмотрели взаимодействие в области чистой энергетики.
Шойгу обсудил с премьером Малайзии перспективы сотрудничества