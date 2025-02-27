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Россия изучит возможность поставок генерирующего оборудования в Малайзию

Россия изучит возможность поставок генерирующего оборудования в Малайзию - 27.02.2025, ПРАЙМ

Россия изучит возможность поставок генерирующего оборудования в Малайзию

Россия и Малайзия обсуждают возможность поставок генерирующего оборудования российского производства в азиатскую страну, сообщило Минэнерго РФ. | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T17:30+0300

2025-02-27T17:30+0300

2025-02-27T17:31+0300

энергетика

россия

малайзия

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россия и Малайзия обсуждают возможность поставок генерирующего оборудования российского производства в азиатскую страну, сообщило Минэнерго РФ. В ходе рабочего визита в Малайзию российской делегации во главе с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу замминистра энергетики Роман Маршавин встретился с представителями органов власти и энергетических компаний страны. "На встрече с министром экономики Малайзии Р. Рамли обсуждалось сотрудничество в сфере ТЭК и ядерной энергетики... Также обсудили перспективные проекты в гидро- и атомной энергетике и возможности поставок в Малайзию генерирующего оборудования российского производства", - говорится в сообщении. Стороны также рассмотрели взаимодействие в области чистой энергетики.

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малайзия

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россия, малайзия