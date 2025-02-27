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В ООН оценили сокращение Западом финансирования организации - 27.02.2025, ПРАЙМ
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В ООН оценили сокращение Западом финансирования организации
В ООН оценили сокращение Западом финансирования организации - 27.02.2025, ПРАЙМ
В ООН оценили сокращение Западом финансирования организации
Сокращение западного финансирования является "ударом под дых" ООН, заявил эмиратскому изданию National заместитель генерального секретаря Всемирной Организации... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T19:02+0300
2025-02-27T19:03+0300
политика
оон
запад
финансирование
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ДУБАЙ, 27 фев - ПРАЙМ. Сокращение западного финансирования является "ударом под дых" ООН, заявил эмиратскому изданию National заместитель генерального секретаря Всемирной Организации по гуманитарным вопросам Том Флетчер. "Это удар под дых для нашей работы, потому что мы знаем последствия. Мы знаем, что будут жизни, которые мы не сможем спасти из-за отсутствия финансирования, которое у нас было. Так что это отбрасывает нас назад, и это важные доноры, которые в настоящее время отказываются от гуманитарной поддержки", - отметил Флетчер. Четвертого февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о полном прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), выходе США из этой организации и Совета ООН по правам человека, а также начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля". Пресс-секретарь БАПОР Джульетт Тума в интервью РИА Новости сообщил, что решение США прекратить финансирование агентства усугубило и без того тяжелый финансовый кризис организации.
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оон, запад, финансирование
Политика, ООН, ЗАПАД, финансирование
19:02 27.02.2025 (обновлено: 19:03 27.02.2025)
 
В ООН оценили сокращение Западом финансирования организации

Замглавы ООН: сокращение финансирования Западом - "ударом под дых" организации

© РИА Новости . Роман Махмутов | Перейти в медиабанкЗаседание Генассамблеи ООН
Заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Роман Махмутов
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ДУБАЙ, 27 фев - ПРАЙМ. Сокращение западного финансирования является "ударом под дых" ООН, заявил эмиратскому изданию National заместитель генерального секретаря Всемирной Организации по гуманитарным вопросам Том Флетчер.
"Это удар под дых для нашей работы, потому что мы знаем последствия. Мы знаем, что будут жизни, которые мы не сможем спасти из-за отсутствия финансирования, которое у нас было. Так что это отбрасывает нас назад, и это важные доноры, которые в настоящее время отказываются от гуманитарной поддержки", - отметил Флетчер.
Четвертого февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о полном прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), выходе США из этой организации и Совета ООН по правам человека, а также начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".
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24 февраля, 10:34
Пресс-секретарь БАПОР Джульетт Тума в интервью РИА Новости сообщил, что решение США прекратить финансирование агентства усугубило и без того тяжелый финансовый кризис организации.
 
ПолитикаООНЗАПАДфинансирование
 
 
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