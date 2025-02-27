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Опрос показал, сколько россиян столкнулись с нелегальными кредиторами
Опрос показал, сколько россиян столкнулись с нелегальными кредиторами - 27.02.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян столкнулись с нелегальными кредиторами
Почти каждый десятый россиянин (9%) хоть раз столкнулся с нелегальными кредиторами в 2024 году против 16% в 2023 году, следует из исследования финансового... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T07:17+0300
2025-02-27T07:17+0300
2025-02-27T07:17+0300
экономика
финансы
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Почти каждый десятый россиянин (9%) хоть раз столкнулся с нелегальными кредиторами в 2024 году против 16% в 2023 году, следует из исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Выяснилось, что за 2024 год с нелегальными кредиторами столкнулись 9% опрошенных, это на 7 процентных пунктов меньше показателей 2023 года", - говорится в исследовании.
Оказалось, что чаще всего с нелегальными кредиторами сталкивались мужчины старше 45 лет, преимущественно жители Дальнего Востока, проживающие в селе или городе с населением до 500 тысяч человек. Как правило, они имеют среднее специальное образование и зарплату до 70 тысяч рублей, а также тратят на чтение договора займа до 5 минут.
По словам участников исследования, в 35% случаев взаимодействие с "серыми" кредиторами закончилось закрытием займа с большими переплатами. При этом в 24% случаев опрошенные столкнулись с преследованием коллекторов, у 16% опрошенных взаимодействие с кредитором закончилось судом. Еще 11% признались, что лишились квартиры или машины по вине нелегальных кредиторов, лишь 14% отметили, что негативных последствий от взаимодействия с кредитором не было и они готовы обращаться за услугой снова.
"В случае возникновения проблем с компанией в подавляющем большинстве случаев заемщики обращались в полицию, таких было 76% среди данной категории граждан. Параллельно 56% связывались с судебными органами, замыкает тройку популярных структур для обращений граждан Банк России, куда направили свои заявления 29% опрошенных", - говорится в исследовании.
В исследовании приняли участие 3 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет.
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финансы, банки, дальний восток, банк россия, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, Дальний Восток, банк Россия, Банк России
Опрос показал, сколько россиян столкнулись с нелегальными кредиторами
"Выберу.ру": каждый десятый россиянин хоть раз сталкивался с нелегальными кредиторами
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Почти каждый десятый россиянин (9%) хоть раз столкнулся с нелегальными кредиторами в 2024 году против 16% в 2023 году, следует из исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Выяснилось, что за 2024 год с нелегальными кредиторами столкнулись 9% опрошенных, это на 7 процентных пунктов меньше показателей 2023 года", - говорится в исследовании.
Оказалось, что чаще всего с нелегальными кредиторами сталкивались мужчины старше 45 лет, преимущественно жители Дальнего Востока, проживающие в селе или городе с населением до 500 тысяч человек. Как правило, они имеют среднее специальное образование и зарплату до 70 тысяч рублей, а также тратят на чтение договора займа до 5 минут.
По словам участников исследования, в 35% случаев взаимодействие с "серыми" кредиторами закончилось закрытием займа с большими переплатами. При этом в 24% случаев опрошенные столкнулись с преследованием коллекторов, у 16% опрошенных взаимодействие с кредитором закончилось судом. Еще 11% признались, что лишились квартиры или машины по вине нелегальных кредиторов, лишь 14% отметили, что негативных последствий от взаимодействия с кредитором не было и они готовы обращаться за услугой снова.
"В случае возникновения проблем с компанией в подавляющем большинстве случаев заемщики обращались в полицию, таких было 76% среди данной категории граждан. Параллельно 56% связывались с судебными органами, замыкает тройку популярных структур для обращений граждан Банк России, куда направили свои заявления 29% опрошенных", - говорится в исследовании.
В исследовании приняли участие 3 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет.