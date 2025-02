https://1prime.ru/20250227/otsrochka-855297130.html

США дали отсрочку по санкциям против "Нефтяной индустрии Сербии"

США дали отсрочку по санкциям против "Нефтяной индустрии Сербии" - 27.02.2025, ПРАЙМ

США дали отсрочку по санкциям против "Нефтяной индустрии Сербии"

Госрегулятор США дал 30-дневную отсрочку по введению санкций против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, крупнейшие акционеры "Газпром нефти" и "Газпром"), заявил... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T10:27+0300

2025-02-27T10:27+0300

2025-02-27T10:27+0300

экономика

нефть

сша

сербия

nis

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg

БЕЛГРАД, 27 фев – ПРАЙМ. Госрегулятор США дал 30-дневную отсрочку по введению санкций против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, крупнейшие акционеры "Газпром нефти" и "Газпром"), заявил президент Сербии Александр Вучич. "Мы получили 30 дополнительных дней для "Нефтяной индустрии Сербии". Хорошая новость для граждан Сербии", - написал сербский лидер в социальных сетях.И опубликовал документ - лицензию минфина США на проведение трансакций NIS до 28 марта. Компания "Газпром нефть" накануне снизила свою долю в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) c 50% до 44,84%, а "Газпром" увеличил свою долю с 6,15% до 11,3% в свете ожидаемого утром в четверг введения США санкций в отношении NIS, свидетельствуют данные Белградской биржи. Два соответствующих извещения "Нефтяная индустрия Сербии" опубликовала на сайте биржи в среду. Президент Сербии Александр Вучич обсудил утром с послом России Александром Боцан-Харченко развитие сотрудничества и значимость укреплению связей Сербии с РФ в свете "растущего давления в мировом энергетическом секторе". В Белграде ожидали, что управление по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) по просьбе NIS, поддержанной правительствами Сербии и Венгрии, отсрочит на некоторое время введение санкций. "Нефтяная индустрия Сербии" имеет стратегическое значение, снабжает 80% рынка в оптовых продажах и 60% в рознице, более 400 АЗС, но пока информации об отсрочке мер не поступало. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович призвала граждан не паниковать из-за ожидаемого утром в четверг введения санкций в отношении "Нефтяной индустрии Сербии". По ее словам, у сербского государства есть несколько планов и сценариев, если не будет отсрочки. Она напомнила, что в государственных резервах хранится ГСМ на три месяца, но не хотелось бы сразу расходовать запасы. По словам министра энергетики, главная проблема - оплата NIS поставок сырья и гражданами нефтепродуктов на заправках, так как банки могут отказаться работать с компанией под санкциями, но "госструктуры работают над тем, чтобы этого не произошло". Рабочая группа правительства Сербии провела в середине января первую встречу с представителями Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control), отдельно - предварительные консультации с российской стороной. Компания NIS направила 4 февраля OFAC запрос о 90-дневной отсрочке санкций, введение которых ожидалось 25 февраля. Президент Сербии Александр Вучич в начале февраля сообщил, что посольство США ответило, "что так не пойдет", но продолжил ждать ответ OFAC. Сербский лидер ранее также рассказал, что генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков направил ему письмо по этому вопросу, но не раскрыл его содержания. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". При этом Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров".

https://1prime.ru/20250226/nis-855281698.html

сша

сербия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, сербия, nis