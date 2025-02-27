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Чистый убыток Ozon по МСФО увеличился на 39 процентов - 27.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250227/ozon-855298288.html
Чистый убыток Ozon по МСФО увеличился на 39 процентов
Чистый убыток Ozon по МСФО увеличился на 39 процентов - 27.02.2025, ПРАЙМ
Чистый убыток Ozon по МСФО увеличился на 39 процентов
Чистый убыток Ozon по МСФО в 2024 году увеличился на 39% и составил 59,4 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA выросла более чем в 6 раз, до 40,1 миллиарда | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T10:55+0300
2025-02-27T10:55+0300
экономика
ozon
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток Ozon по МСФО в 2024 году увеличился на 39% и составил 59,4 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA выросла более чем в 6 раз, до 40,1 миллиарда рублей; в 2025 году компания ожидает роста оборота на 30-40% год к году при скорректированной EBITDA на уровне 70-90 миллиарда рублей, говорится в отчете. "Ozon Holdings PLC объявляет неаудированные финансовые результаты за четвертый квартал и полный 2024 год. … Скорректированная EBITDA по итогам года положительная и в e-commerce-бизнесе, и в сегменте финтех, показатель достиг рекордных 40,1 миллиарда рублей. По итогам 2025 года компания ожидает рост оборота на 30-40% год к году, при скорректированной EBITDA на уровне 70-90 миллиарда рублей", - сказано в отчете. В приведенной таблице уточняется, что рост EBITDA составил 526% в годовом выражении. Чистый убыток, в свою очередь, составил 59,442 миллиарда рублей против убытка в 42,665 миллиарда рублей в 2023 году. Оборот компании (GMV), включая услуги, за 2024 год вырос на 64%, до 2,875 триллиона рублей. Выручка группы в 2024 году увеличилась на 45%, до 615,7 миллиарда рублей. Как отметили в отчете, на рост выручки повлияло существенное увеличение выручки от услуг и процентной выручки. Валовая прибыль по итогам года выросла более чем в 2 раза и составила 99,9 миллиарда рублей. В четвертом квартале чистый убыток составил 17,6 миллиарда рублей против убытка в 18,2 миллиарда за аналогичный период 2023 года. Выручка группы увеличилась на 69% в годовом выражении и составила 216,6 миллиарда рублей, а валовая прибыль выросла в 2,6 раза, до 35,7 миллиарда рублей. "Рост (оборота - ред.) обеспечили результаты предпринимателей: их оборот на Ozon в 2024 году увеличился на 69%, а доля в обороте маркетплейса достигла 85,4%. Число активных продавцов выросло до 600 тысяч, из них более 80% проживает в регионах России", - сказано в отчете.
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ozon
Экономика, OZON
10:55 27.02.2025
 
Чистый убыток Ozon по МСФО увеличился на 39 процентов

Чистый убыток Ozon вырос до 59,4 миллиарда рублей в 2024 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкOzon
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток Ozon по МСФО в 2024 году увеличился на 39% и составил 59,4 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA выросла более чем в 6 раз, до 40,1 миллиарда рублей; в 2025 году компания ожидает роста оборота на 30-40% год к году при скорректированной EBITDA на уровне 70-90 миллиарда рублей, говорится в отчете.
"Ozon Holdings PLC объявляет неаудированные финансовые результаты за четвертый квартал и полный 2024 год. … Скорректированная EBITDA по итогам года положительная и в e-commerce-бизнесе, и в сегменте финтех, показатель достиг рекордных 40,1 миллиарда рублей. По итогам 2025 года компания ожидает рост оборота на 30-40% год к году, при скорректированной EBITDA на уровне 70-90 миллиарда рублей", - сказано в отчете.
В приведенной таблице уточняется, что рост EBITDA составил 526% в годовом выражении. Чистый убыток, в свою очередь, составил 59,442 миллиарда рублей против убытка в 42,665 миллиарда рублей в 2023 году.
Оборот компании (GMV), включая услуги, за 2024 год вырос на 64%, до 2,875 триллиона рублей. Выручка группы в 2024 году увеличилась на 45%, до 615,7 миллиарда рублей. Как отметили в отчете, на рост выручки повлияло существенное увеличение выручки от услуг и процентной выручки. Валовая прибыль по итогам года выросла более чем в 2 раза и составила 99,9 миллиарда рублей.
В четвертом квартале чистый убыток составил 17,6 миллиарда рублей против убытка в 18,2 миллиарда за аналогичный период 2023 года. Выручка группы увеличилась на 69% в годовом выражении и составила 216,6 миллиарда рублей, а валовая прибыль выросла в 2,6 раза, до 35,7 миллиарда рублей.
"Рост (оборота - ред.) обеспечили результаты предпринимателей: их оборот на Ozon в 2024 году увеличился на 69%, а доля в обороте маркетплейса достигла 85,4%. Число активных продавцов выросло до 600 тысяч, из них более 80% проживает в регионах России", - сказано в отчете.
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
Ozon начал выдавать ипотеку на коммерческую недвижимость
11 февраля, 10:50
 
ЭкономикаOZON
 
 
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