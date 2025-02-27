Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Счетная палата оценила эффективность программы "Приоритет-2030" - 27.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250227/palata-855287083.html
Счетная палата оценила эффективность программы "Приоритет-2030"
Счетная палата оценила эффективность программы "Приоритет-2030" - 27.02.2025, ПРАЙМ
Счетная палата оценила эффективность программы "Приоритет-2030"
Счетная палата РФ проанализировала эффективность использования средств федерального бюджета в рамках программы стратегического академического лидерства... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T00:18+0300
2025-02-27T00:18+0300
россия
финансы
экономика
москва
рф
счетная палата
минобрнауки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855287083.jpg?1740604692
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Счетная палата РФ проанализировала эффективность использования средств федерального бюджета в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" и в целом отметила ряд положительных эффектов от ее реализации; тем не менее программа требует дальнейшего регулирования, в том числе в части предоставления университетам грантов, следует из материалов ведомства. Отмечается, что анализ эффективности программы проведен за 2021–2023 годы и истекший период 2024 года. Как напоминает Счетная палата, программа стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" реализуется с 2021 года и продолжает вектор развития вузов, заданный в 2013 году проектом "5-100". Программа нацелена на формирование к 2030 году группы университетов - лидеров научно-технологического и социально-экономического развития страны. "Счетная палата оценила результаты программы и отметила ряд положительных эффектов от ее реализации, в том числе: развитие межвузовского взаимодействия, наращивание совместных проектов с бизнесом, рост внебюджетного финансирования вузов и внедрение в их деятельность проектного управления и стратегического планирования", - говорится в материалах. "В то же время анализ показал, что реализация программы пока не оказала значимого влияния на рост значений показателей эффективности деятельности университетов. Также выявлены определенные проблемы, снижающие эффективность оказываемой господдержки. Среди них: нестабильность правил программы, недостаточно конкретные требования к участникам, ограниченный срок предоставления господдержки (на год) и недостаточное методическое обеспечение вузов-участников", - отмечается в материалах. В структуре расходов грантов, предоставляемых в рамках программы, наибольший объем финансирования приходится на прикладные научные исследования (54,4%), их доля с 2021 по 2024 год выросла в 1,8 раза, отмечает ведомство. "При этом "Приоритет-2030" напрямую не предполагает поддержку через университеты приоритетных для государства направлений научного и технологического развития", - говорится в материалах. Кроме того, показатели, характеризующие результаты предоставления грантов, достигаются вузами не в полном объеме. Так, плановых результатов и показателей эффективности не достигли семь университетов. Анализ также показал, что отдельные вузы используют предоставленные им гранты на текущие нужды и финансирование расходов в рамках приносящей доход деятельности. "Это свидетельствует о ненадлежащей организации эффективного управления федеральными и иными ресурсами", - отмечают авторы отчета. Помимо этого, ведомство считает, что годовой формат финансирования университетов в рамках программы и их ротация по итогам года создают трудности для реализации долгосрочных научных исследований и прикладных совместных проектов университетов с бизнесом и регионами. ПОЗИЦИЯ МИНОБРНАУКИ "Средства федерального бюджета по программе "Приоритет-2030" предоставляют ресурсы исключительно на развитие университетов, в то время как большая часть текущих бюджетов вузов обеспечивает операционное функционирование", - отмечает, в свою очередь, Минобрнауки, чей комментарий приводится в материалах. Что касается ротации годового финансирования университетов по итогам года, Минобрнауки объясняет, что она позволяет создать конкурентные условия для университетов, исключая неэффективное использование средств, а также стимулирует вузы прилагать усилия для эффективной реализации долгосрочных проектов развития. "Замечания по методическому и организационному сопровождению программы учтены в очередном этапе развития, который стартует в марте 2025 года", - добавили в ведомстве.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, москва, рф, счетная палата, минобрнауки
РОССИЯ, Финансы, Экономика, МОСКВА, РФ, Счетная палата, Минобрнауки
00:18 27.02.2025
 
Счетная палата оценила эффективность программы "Приоритет-2030"

Счетная палата оценила эффективность программы "Приоритет-2030"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Счетная палата РФ проанализировала эффективность использования средств федерального бюджета в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" и в целом отметила ряд положительных эффектов от ее реализации; тем не менее программа требует дальнейшего регулирования, в том числе в части предоставления университетам грантов, следует из материалов ведомства.
Отмечается, что анализ эффективности программы проведен за 2021–2023 годы и истекший период 2024 года. Как напоминает Счетная палата, программа стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" реализуется с 2021 года и продолжает вектор развития вузов, заданный в 2013 году проектом "5-100". Программа нацелена на формирование к 2030 году группы университетов - лидеров научно-технологического и социально-экономического развития страны.
"Счетная палата оценила результаты программы и отметила ряд положительных эффектов от ее реализации, в том числе: развитие межвузовского взаимодействия, наращивание совместных проектов с бизнесом, рост внебюджетного финансирования вузов и внедрение в их деятельность проектного управления и стратегического планирования", - говорится в материалах.
"В то же время анализ показал, что реализация программы пока не оказала значимого влияния на рост значений показателей эффективности деятельности университетов. Также выявлены определенные проблемы, снижающие эффективность оказываемой господдержки. Среди них: нестабильность правил программы, недостаточно конкретные требования к участникам, ограниченный срок предоставления господдержки (на год) и недостаточное методическое обеспечение вузов-участников", - отмечается в материалах.
В структуре расходов грантов, предоставляемых в рамках программы, наибольший объем финансирования приходится на прикладные научные исследования (54,4%), их доля с 2021 по 2024 год выросла в 1,8 раза, отмечает ведомство. "При этом "Приоритет-2030" напрямую не предполагает поддержку через университеты приоритетных для государства направлений научного и технологического развития", - говорится в материалах.
Кроме того, показатели, характеризующие результаты предоставления грантов, достигаются вузами не в полном объеме. Так, плановых результатов и показателей эффективности не достигли семь университетов. Анализ также показал, что отдельные вузы используют предоставленные им гранты на текущие нужды и финансирование расходов в рамках приносящей доход деятельности. "Это свидетельствует о ненадлежащей организации эффективного управления федеральными и иными ресурсами", - отмечают авторы отчета.
Помимо этого, ведомство считает, что годовой формат финансирования университетов в рамках программы и их ротация по итогам года создают трудности для реализации долгосрочных научных исследований и прикладных совместных проектов университетов с бизнесом и регионами.
ПОЗИЦИЯ МИНОБРНАУКИ
"Средства федерального бюджета по программе "Приоритет-2030" предоставляют ресурсы исключительно на развитие университетов, в то время как большая часть текущих бюджетов вузов обеспечивает операционное функционирование", - отмечает, в свою очередь, Минобрнауки, чей комментарий приводится в материалах.
Что касается ротации годового финансирования университетов по итогам года, Минобрнауки объясняет, что она позволяет создать конкурентные условия для университетов, исключая неэффективное использование средств, а также стимулирует вузы прилагать усилия для эффективной реализации долгосрочных проектов развития.
"Замечания по методическому и организационному сопровождению программы учтены в очередном этапе развития, который стартует в марте 2025 года", - добавили в ведомстве.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыМОСКВАРФСчетная палатаМинобрнауки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала