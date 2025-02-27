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Эксперт объяснил, как изменится пенсия россиян в марте

Эксперт объяснил, как изменится пенсия россиян в марте - 27.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, как изменится пенсия россиян в марте

В марте 2025 года некоторые категории российских пенсионеров столкнутся с уменьшением своих пенсионных выплат по сравнению с полученной в феврале суммой. Это... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T02:02+0300

2025-02-27T02:02+0300

2025-02-27T02:02+0300

пенсии

общество

вадим виноградов

ниу вшэ

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В марте 2025 года некоторые категории российских пенсионеров столкнутся с уменьшением своих пенсионных выплат по сравнению с полученной в феврале суммой. Это произойдет из-за индексации пенсий в начале года, рассказал агентству “Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.В январе пенсионеры получили пенсию, проиндексированную на прогнозный уровень инфляции (7,3%). А в феврале определили ее реальный уровень, который оказался выше на 2,2%, то есть 9,5%."Поэтому за февраль пенсия пришла не только увеличенная на 9,5%, но и с доплатой недополученных в январе 2,2%. В марте такой доплаты не будет, поэтому общий размер выплат окажется меньше", - разъяснил эксперт.Что касается работающих пенсионеров, то их пенсии также были проиндексированы в феврале. Однако важно помнить, что сумма доплаты была рассчитана, исходя из размера пенсии, которую бы пенсионер получал в 2024 году, не работая. Но сам перерасчет пенсии с учетом всех пропущенных индексаций будет произведен только после завершения трудовой деятельности.Некоторые категории граждан, наоборот, получат в марте повышенные пенсии. Военные пенсии были проиндексированы на 5,1 % в октябре прошлого года. Но так как реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше (9,5%), пенсии будут дополнительно увеличены еще на 4,4%. Прибавка в рублях зависит от каждого конкретного случая – на это влияют звание, должности, выслуга лет и другие факторы.Вместе с мартовской пенсией военные пенсионеры,не получившие доплаты в феврале, получат их автоматически за январь и февраль, рассказал Виноградов.

https://1prime.ru/20250219/pensiya-855076833.html

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пенсии, общество , вадим виноградов, ниу вшэ