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В Стамбуле начались переговоры между представителями России и США

В Стамбуле начались переговоры между представителями России и США - 27.02.2025, ПРАЙМ

В Стамбуле начались переговоры между представителями России и США

Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств начались в резиденции генерального консула США в Стамбуле, передает корреспондент РИА... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T10:14+0300

2025-02-27T10:14+0300

2025-02-27T10:14+0300

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СТАМБУЛ, 27 фев - ПРАЙМ. Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств начались в резиденции генерального консула США в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, проходит в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов. Переговоры стартовали около 10.00 мск в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора после прибытия российской делегации, состоящей из представителей МИД РФ.

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россия, стамбул, сергей лавров, сша