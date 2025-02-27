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В Стамбуле начались переговоры между представителями России и США
В Стамбуле начались переговоры между представителями России и США - 27.02.2025, ПРАЙМ
В Стамбуле начались переговоры между представителями России и США
Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств начались в резиденции генерального консула США в Стамбуле, передает корреспондент РИА... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T10:14+0300
2025-02-27T10:14+0300
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СТАМБУЛ, 27 фев - ПРАЙМ. Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств начались в резиденции генерального консула США в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, проходит в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов. Переговоры стартовали около 10.00 мск в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора после прибытия российской делегации, состоящей из представителей МИД РФ.
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россия, стамбул, сергей лавров, сша
Политика, РОССИЯ, Стамбул, Сергей Лавров, США
В Стамбуле начались переговоры между представителями России и США
В Стамбуле начались переговоры между представителями РФ и США по работе посольств
СТАМБУЛ, 27 фев - ПРАЙМ. Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств начались в резиденции генерального консула США в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, проходит в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.
Переговоры стартовали около 10.00 мск в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора после прибытия российской делегации, состоящей из представителей МИД РФ.
В Стамбуле пройдут переговоры России и США