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В Стамбуле начались переговоры между представителями России и США - 27.02.2025, ПРАЙМ
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В Стамбуле начались переговоры между представителями России и США
В Стамбуле начались переговоры между представителями России и США - 27.02.2025, ПРАЙМ
В Стамбуле начались переговоры между представителями России и США
Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств начались в резиденции генерального консула США в Стамбуле, передает корреспондент РИА... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T10:14+0300
2025-02-27T10:14+0300
политика
россия
стамбул
сергей лавров
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СТАМБУЛ, 27 фев - ПРАЙМ. Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств начались в резиденции генерального консула США в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, проходит в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов. Переговоры стартовали около 10.00 мск в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора после прибытия российской делегации, состоящей из представителей МИД РФ.
https://1prime.ru/20250227/stambul-855287320.html
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россия, стамбул, сергей лавров, сша
Политика, РОССИЯ, Стамбул, Сергей Лавров, США
10:14 27.02.2025
 
В Стамбуле начались переговоры между представителями России и США

В Стамбуле начались переговоры между представителями РФ и США по работе посольств

© Unsplash/Tolga deniz AranСтамбул, Турция
Стамбул, Турция
© Unsplash/Tolga deniz Aran
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СТАМБУЛ, 27 фев - ПРАЙМ. Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств начались в резиденции генерального консула США в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, проходит в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.
Переговоры стартовали около 10.00 мск в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора после прибытия российской делегации, состоящей из представителей МИД РФ.
Стамбул, Турция - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
В Стамбуле пройдут переговоры России и США
00:21
 
ПолитикаРОССИЯСтамбулСергей ЛавровСША
 
 
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