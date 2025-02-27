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Конгрессмен в США призвали Европу "заткнуться" на переговорах по Украине

Конгрессмен в США призвали Европу "заткнуться" на переговорах по Украине - 27.02.2025, ПРАЙМ

Конгрессмен в США призвали Европу "заткнуться" на переговорах по Украине

Конгрессмен-республиканец от штата Техас Дэн Креншо заявил, что страны ЕС не заслужили места за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине и... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T13:50+0300

2025-02-27T13:50+0300

2025-02-27T13:50+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Конгрессмен-республиканец от штата Техас Дэн Креншо заявил, что страны ЕС не заслужили места за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине и должны "заткнуться". "Почему вы (европейцы - ред.) не берете 200 миллиардов долларов из замороженных активов (России - ред.) и не изымаете их? Европейцы говорят, "мы не можем этого сделать". Тогда заткнитесь. Вот почему у вас нет места за столом (переговоров - ред.). Если вы не захотите разместить 50 тысяч солдат на границе Польши, тогда заткнитесь. Это мое честное послание европейским лидерам", - сказал Креншо в подкасте издания Politico. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде на прошлой неделе. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.

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сша, ес, переговоры, украина