Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Конгрессмен в США призвали Европу "заткнуться" на переговорах по Украине - 27.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250227/peregovory-855316546.html
Конгрессмен в США призвали Европу "заткнуться" на переговорах по Украине
Конгрессмен в США призвали Европу "заткнуться" на переговорах по Украине - 27.02.2025, ПРАЙМ
Конгрессмен в США призвали Европу "заткнуться" на переговорах по Украине
Конгрессмен-республиканец от штата Техас Дэн Креншо заявил, что страны ЕС не заслужили места за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине и... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T13:50+0300
2025-02-27T13:50+0300
политика
сша
ес
переговоры
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/83086/08/830860887_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a94aa2a7ed2cce8403a54d25a8d401ad.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Конгрессмен-республиканец от штата Техас Дэн Креншо заявил, что страны ЕС не заслужили места за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине и должны "заткнуться". "Почему вы (европейцы - ред.) не берете 200 миллиардов долларов из замороженных активов (России - ред.) и не изымаете их? Европейцы говорят, "мы не можем этого сделать". Тогда заткнитесь. Вот почему у вас нет места за столом (переговоров - ред.). Если вы не захотите разместить 50 тысяч солдат на границе Польши, тогда заткнитесь. Это мое честное послание европейским лидерам", - сказал Креншо в подкасте издания Politico. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде на прошлой неделе. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
https://1prime.ru/20250220/sdelka-855091729.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83086/08/830860887_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_be48d694cfed2c5907c2c10138fa5bb8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, ес, переговоры, украина
Политика, США, ЕС, переговоры, УКРАИНА
13:50 27.02.2025
 
Конгрессмен в США призвали Европу "заткнуться" на переговорах по Украине

Креншо: Евросоюз не заслужил быть на переговорах по Украине и должен заткнуться

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Вера Голосова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Конгрессмен-республиканец от штата Техас Дэн Креншо заявил, что страны ЕС не заслужили места за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине и должны "заткнуться".
"Почему вы (европейцы - ред.) не берете 200 миллиардов долларов из замороженных активов (России - ред.) и не изымаете их? Европейцы говорят, "мы не можем этого сделать". Тогда заткнитесь. Вот почему у вас нет места за столом (переговоров - ред.). Если вы не захотите разместить 50 тысяч солдат на границе Польши, тогда заткнитесь. Это мое честное послание европейским лидерам", - сказал Креншо в подкасте издания Politico.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде на прошлой неделе. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Флаги США и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
ЕС может предложить США "великую сделку" во избежание торговой войны
20 февраля, 09:17
 
ПолитикаСШАЕСпереговорыУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала