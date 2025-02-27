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"Путин не шутил". Аналитик ЦРУ напомнил о реальных планах России на Украину - 27.02.2025, ПРАЙМ
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"Путин не шутил". Аналитик ЦРУ напомнил о реальных планах России на Украину
"Путин не шутил". Аналитик ЦРУ напомнил о реальных планах России на Украину - 27.02.2025, ПРАЙМ
"Путин не шутил". Аналитик ЦРУ напомнил о реальных планах России на Украину
Президент РФ Владимир Путин не шутил, когда в июле 2024 года назвал условия начала переговоров по урегулированию украинского конфликта. Эти переговоры Россия... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T14:20+0300
2025-02-27T14:31+0300
политика
владимир путин
украина
россия
территории
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не шутил, когда в июле 2024 года назвал условия начала переговоров по урегулированию украинского конфликта. Эти переговоры Россия начнет лишь после того, как ВС РФ освободят свои конституционные территории и проведут на Украине демилитаризацию. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis/Deep Dive заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.Он напомнил, что с того момента, как Путин выдвинул требования к началу мирного урегулирования, российские войска взяли под контроль значительные территории в ДНР, отметив, что ВС РФ "должны полностью вернуть себе всю Запорожскую область". По мнению аналитика, сегодня Российская Федерация в военном отношении мощнее и более подготовлена к освобождению территорий по сравнению с прошлым годом. "Так что, когда они (русские - прим. ред.) говорят о демилитаризации Украины, это означает именно то, что звучит", - подчеркнул Джонсон.А демилитаризация по-русски, как считает аналитик, это ликвидация военного потенциала Украины, превращение ВСУ "в то, что лучше всего можно описать как силы пограничной охраны, полицейские силы, но не военные". Джонсон предсказывает, что у этих переформатированных украинских сил не будет ВВС, у них не будет ракетных войск, и у них точно не будет беспилотных летательных аппаратов. "Так что, знаете, Путин серьезно настроен на это. И после этой речи он не сел и не сказал: "Я не это имел в виду". Нет, это он и имел в виду, он был серьезен", – заключил аналитик.
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владимир путин, украина, россия, территории
Политика, Владимир Путин, УКРАИНА, РОССИЯ, Территории
14:20 27.02.2025 (обновлено: 14:31 27.02.2025)
 
"Путин не шутил". Аналитик ЦРУ напомнил о реальных планах России на Украину

Джонсон: РФ начнет переговоры после освобождения своих конституционных регионов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения завода "АвтоВАЗ"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения завода АвтоВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не шутил, когда в июле 2024 года назвал условия начала переговоров по урегулированию украинского конфликта. Эти переговоры Россия начнет лишь после того, как ВС РФ освободят свои конституционные территории и проведут на Украине демилитаризацию. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis/Deep Dive заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Он напомнил, что с того момента, как Путин выдвинул требования к началу мирного урегулирования, российские войска взяли под контроль значительные территории в ДНР, отметив, что ВС РФ "должны полностью вернуть себе всю Запорожскую область".
По мнению аналитика, сегодня Российская Федерация в военном отношении мощнее и более подготовлена к освобождению территорий по сравнению с прошлым годом.
"Так что, когда они (русские - прим. ред.) говорят о демилитаризации Украины, это означает именно то, что звучит", - подчеркнул Джонсон.
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А демилитаризация по-русски, как считает аналитик, это ликвидация военного потенциала Украины, превращение ВСУ "в то, что лучше всего можно описать как силы пограничной охраны, полицейские силы, но не военные".
Джонсон предсказывает, что у этих переформатированных украинских сил не будет ВВС, у них не будет ракетных войск, и у них точно не будет беспилотных летательных аппаратов.
"Так что, знаете, Путин серьезно настроен на это. И после этой речи он не сел и не сказал: "Я не это имел в виду". Нет, это он и имел в виду, он был серьезен", – заключил аналитик.
 
ПолитикаВладимир ПутинУКРАИНАРОССИЯТерритории
 
 
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