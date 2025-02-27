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Переговоры России и США в Стамбуле завершились - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Переговоры России и США в Стамбуле завершились
Переговоры России и США в Стамбуле завершились - 27.02.2025, ПРАЙМ
Переговоры России и США в Стамбуле завершились
Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств завершились в Стамбуле после почти шести с половиной часов, передает корреспондент РИА... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T16:31+0300
2025-02-27T16:31+0300
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сша
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СТАМБУЛ, 27 фев - ПРАЙМ. Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств завершились в Стамбуле после почти шести с половиной часов, передает корреспондент РИА Новости. Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, прошла в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов. Переговоры стартовали около 10.00 (время совпадает с мск) в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора. Микроавтобус с российской делегацией покинул резиденцию в 16.20. Заявлений для прессы не последовало. Москва рассчитывает, что российско-американская встреча в Стамбуле по работе дипмиссий станет первой в череде подобных консультаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Отвечая на вопрос о том, кто находится на переговорах в Стамбуле с российской стороны, Захарова сообщила, что это представители российского МИД, занимающиеся российско-американскими отношениями. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в том, что переговоры между Россией и США по возобновлению работы дипмиссий будут успешными.
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россия, стамбул, сша
РОССИЯ, Стамбул, США
16:31 27.02.2025
 
Переговоры России и США в Стамбуле завершились

Переговоры России и США в Стамбуле завершились спустя почти 6,5 часов

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СТАМБУЛ, 27 фев - ПРАЙМ. Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств завершились в Стамбуле после почти шести с половиной часов, передает корреспондент РИА Новости.
Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, прошла в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.
Переговоры стартовали около 10.00 (время совпадает с мск) в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора. Микроавтобус с российской делегацией покинул резиденцию в 16.20. Заявлений для прессы не последовало.
Москва рассчитывает, что российско-американская встреча в Стамбуле по работе дипмиссий станет первой в череде подобных консультаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Отвечая на вопрос о том, кто находится на переговорах в Стамбуле с российской стороны, Захарова сообщила, что это представители российского МИД, занимающиеся российско-американскими отношениями.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в том, что переговоры между Россией и США по возобновлению работы дипмиссий будут успешными.
Встреча представителей РФ и США в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
В Стамбуле начались переговоры между представителями России и США
10:14
 
РОССИЯСтамбулСША
 
 
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