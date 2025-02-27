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В Стамбуле проходит встреча Матвиенко и Эрдогана
В Стамбуле проходит встреча Матвиенко и Эрдогана - 27.02.2025, ПРАЙМ
В Стамбуле проходит встреча Матвиенко и Эрдогана
Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана началась в Стамбуле в дворце Долмабахче, передает... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T18:25+0300
2025-02-27T18:25+0300
2025-02-27T18:44+0300
политика
валентина матвиенко
реджеп тайип эрдоган
встреча
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СТАМБУЛ, 27 фев – ПРАЙМ. Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана началась в Стамбуле в дворце Долмабахче, передает корреспондент РИА Новости. Встретившись с турецким лидером, председатель СФ заявила, что рада его видеть. Она передала президенту Турции устное послание от президента РФ Владимира Путина касательно вопросов двусторонних отношений и актуальной международной повестки, сообщили в пресс-службе Совфеда."Спикер СФ передала турецкому лидеру устное послание от президента РФ Владимира Путина, касающееся вопросов двусторонних отношений и актуальной международной повестки. Она проинформировала президента Турции о состоявшихся ранее в Анкаре продуктивных контактах с турецкими парламентариями, достижении договоренности о совместной работе по продвижению реализации решений, принятых лидерами двух стран", - говорится в сообщении.Матвиенко поблагодарила главу турецкого государства за теплый прием, который был оказан российской делегации.Матвиенко находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля, сообщили ранее в пресс-службе Совета Федерации.
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валентина матвиенко, реджеп тайип эрдоган, встреча
Политика, Валентина Матвиенко, Реджеп Тайип Эрдоган, встреча
В Стамбуле проходит встреча Матвиенко и Эрдогана
В Стамбуле началась встреча Матвиенко и Эрдогана
СТАМБУЛ, 27 фев – ПРАЙМ. Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана началась в Стамбуле в дворце Долмабахче, передает корреспондент РИА Новости.
Встретившись с турецким лидером, председатель СФ заявила, что рада его видеть.
Она передала президенту Турции устное послание от президента РФ Владимира Путина касательно вопросов двусторонних отношений и актуальной международной повестки, сообщили в пресс-службе Совфеда.
"Спикер СФ передала турецкому лидеру устное послание от президента РФ Владимира Путина, касающееся вопросов двусторонних отношений и актуальной международной повестки. Она проинформировала президента Турции о состоявшихся ранее в Анкаре продуктивных контактах с турецкими парламентариями, достижении договоренности о совместной работе по продвижению реализации решений, принятых лидерами двух стран", - говорится в сообщении.
Матвиенко оценила заинтересованность Эфиопии в сотрудничестве с Россией
Матвиенко поблагодарила главу турецкого государства за теплый прием, который был оказан российской делегации.
Матвиенко находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля, сообщили ранее в пресс-службе Совета Федерации.