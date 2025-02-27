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Президент Ирана допустил возобновление переговоров с США - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Президент Ирана допустил возобновление переговоров с США
Президент Ирана допустил возобновление переговоров с США - 27.02.2025, ПРАЙМ
Президент Ирана допустил возобновление переговоров с США
Тегеран не говорил, что не будет вести переговоров с Вашингтоном, исламская республика лишь утверждает, что не собирается делать это на невыгодных для себя... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T20:47+0300
2025-02-27T20:47+0300
политика
масуд пезешкиан
иран
сша
переговоры
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ТЕГЕРАН, 27 фев – ПРАЙМ. Тегеран не говорил, что не будет вести переговоров с Вашингтоном, исламская республика лишь утверждает, что не собирается делать это на невыгодных для себя условиях, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Кто-то говорит, что у нас нет иного выбора, кроме как сесть за стол переговоров (с Вашингтоном - ред.). Мы не говорили, что не собираемся вести переговоры... мы (лишь сказали, что - ред.) не собираемся пресмыкаться перед бандитами", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба. Президент отметил, что самой логике переговоров противоречит ситуация, когда Тегерану скажут отложить оружие и начать договариваться, зная, что другая сторона может в любой момент нанести по нему удар. Днем ранее глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Тегеране заявил, что Иран не будет вести с США переговоры по ядерной сделке, пока те будут реализовать в отношении Ирана политику максимального давления. Он также подчеркнул, что Лавров в ходе рабочего визита в Тегеран не передавал и не планировал передавать иранской стороне посланий от Вашингтона. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Ранее в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В то же время, во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
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масуд пезешкиан, иран, сша, переговоры
Политика, Масуд Пезешкиан, ИРАН, США, переговоры
20:47 27.02.2025
 
Президент Ирана допустил возобновление переговоров с США

Пресс-служба: президент Ирана допустил возобновление переговоров с США

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Богодвид
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ТЕГЕРАН, 27 фев – ПРАЙМ. Тегеран не говорил, что не будет вести переговоров с Вашингтоном, исламская республика лишь утверждает, что не собирается делать это на невыгодных для себя условиях, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Кто-то говорит, что у нас нет иного выбора, кроме как сесть за стол переговоров (с Вашингтоном - ред.). Мы не говорили, что не собираемся вести переговоры... мы (лишь сказали, что - ред.) не собираемся пресмыкаться перед бандитами", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.
Президент отметил, что самой логике переговоров противоречит ситуация, когда Тегерану скажут отложить оружие и начать договариваться, зная, что другая сторона может в любой момент нанести по нему удар.
Днем ранее глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Тегеране заявил, что Иран не будет вести с США переговоры по ядерной сделке, пока те будут реализовать в отношении Ирана политику максимального давления. Он также подчеркнул, что Лавров в ходе рабочего визита в Тегеран не передавал и не планировал передавать иранской стороне посланий от Вашингтона.
Заседание СМИД ОБСЕ
Лавров провел встречу с президентом Ирана
25 февраля, 17:52
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Ранее в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В то же время, во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
 
ПолитикаМасуд ПезешкианИРАНСШАпереговоры
 
 
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