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В Госдепе раскрыли темы встречи делегаций России и США в Турции

В Госдепе раскрыли темы встречи делегаций России и США в Турции - 27.02.2025, ПРАЙМ

В Госдепе раскрыли темы встречи делегаций России и США в Турции

Представители РФ и США в четверг встретятся в Турции для обсуждения "операционных вопросов" работы посольств и консульств, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T15:52+0300

2025-02-27T15:52+0300

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ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Представители РФ и США в четверг встретятся в Турции для обсуждения "операционных вопросов" работы посольств и консульств, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя американского госдепартамента. "Делегации США и России встретятся в Турции в четверг, чтобы обсудить "операционные вопросы", связанные с их посольствами и консульствами, сообщает представитель госдепартамента", - говорится в публикации журналиста телеканала в социальной сети Х. Журналист отметила, что повестка будет включать вопросы укомплектования штатов, визы, "дипломатический банкинг" и другие темы.

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