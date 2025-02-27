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В Госдепе раскрыли темы встречи делегаций России и США в Турции
В Госдепе раскрыли темы встречи делегаций России и США в Турции - 27.02.2025, ПРАЙМ
В Госдепе раскрыли темы встречи делегаций России и США в Турции
Представители РФ и США в четверг встретятся в Турции для обсуждения "операционных вопросов" работы посольств и консульств, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T15:52+0300
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ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Представители РФ и США в четверг встретятся в Турции для обсуждения "операционных вопросов" работы посольств и консульств, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя американского госдепартамента. "Делегации США и России встретятся в Турции в четверг, чтобы обсудить "операционные вопросы", связанные с их посольствами и консульствами, сообщает представитель госдепартамента", - говорится в публикации журналиста телеканала в социальной сети Х. Журналист отметила, что повестка будет включать вопросы укомплектования штатов, визы, "дипломатический банкинг" и другие темы.
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Политика, РОССИЯ, США, переговоры
В Госдепе раскрыли темы встречи делегаций России и США в Турции
Госдеп: делегации России и США обсудят в Турции работу посольств и консульств
ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Представители РФ и США в четверг встретятся в Турции для обсуждения "операционных вопросов" работы посольств и консульств, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя американского госдепартамента.
"Делегации США и России встретятся в Турции в четверг, чтобы обсудить "операционные вопросы", связанные с их посольствами и консульствами, сообщает представитель госдепартамента", - говорится в публикации журналиста телеканала в социальной сети Х.
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Журналист отметила, что повестка будет включать вопросы укомплектования штатов, визы, "дипломатический банкинг" и другие темы.