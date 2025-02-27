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В Госдепе раскрыли темы встречи делегаций России и США в Турции - 27.02.2025, ПРАЙМ
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В Госдепе раскрыли темы встречи делегаций России и США в Турции
В Госдепе раскрыли темы встречи делегаций России и США в Турции - 27.02.2025, ПРАЙМ
В Госдепе раскрыли темы встречи делегаций России и США в Турции
Представители РФ и США в четверг встретятся в Турции для обсуждения "операционных вопросов" работы посольств и консульств, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T15:52+0300
2025-02-27T15:50+0300
политика
россия
сша
переговоры
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ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Представители РФ и США в четверг встретятся в Турции для обсуждения "операционных вопросов" работы посольств и консульств, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя американского госдепартамента. "Делегации США и России встретятся в Турции в четверг, чтобы обсудить "операционные вопросы", связанные с их посольствами и консульствами, сообщает представитель госдепартамента", - говорится в публикации журналиста телеканала в социальной сети Х. Журналист отметила, что повестка будет включать вопросы укомплектования штатов, визы, "дипломатический банкинг" и другие темы.
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россия, сша, переговоры
Политика, РОССИЯ, США, переговоры
15:52 27.02.2025
 
В Госдепе раскрыли темы встречи делегаций России и США в Турции

Госдеп: делегации России и США обсудят в Турции работу посольств и консульств

© РИА Новости . Дмитрий Астаховне брать Флаги России и США
не брать Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Представители РФ и США в четверг встретятся в Турции для обсуждения "операционных вопросов" работы посольств и консульств, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя американского госдепартамента.
"Делегации США и России встретятся в Турции в четверг, чтобы обсудить "операционные вопросы", связанные с их посольствами и консульствами, сообщает представитель госдепартамента", - говорится в публикации журналиста телеканала в социальной сети Х.
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Путин: РФ может предложить США совместную работу по редкоземельным металлам
24 февраля, 23:04
Журналист отметила, что повестка будет включать вопросы укомплектования штатов, визы, "дипломатический банкинг" и другие темы.
 
ПолитикаРОССИЯСШАпереговоры
 
 
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