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Песков указал на возможности для сотрудничества между Россией и США - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Песков указал на возможности для сотрудничества между Россией и США
Песков указал на возможности для сотрудничества между Россией и США - 27.02.2025, ПРАЙМ
Песков указал на возможности для сотрудничества между Россией и США
Между Россией и США существует значительный потенциал для сотрудничества в различных областях, однако на данный момент конкретные переговоры по этому вопросу не | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T13:28+0300
2025-02-27T13:28+0300
политика
россия
сша
дмитрий песков
рф
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Между Россией и США существует значительный потенциал для сотрудничества в различных областях, однако на данный момент конкретные переговоры по этому вопросу не ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Такое поле есть, есть заинтересованность компаний. Но предметно пока разговоров на этот счет нет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности совместной работы России и США в сфере освоения природных богатств АрктикиПресс-секретарь также отметил, что не стоит рассчитывать на быстрое и простое урегулирование существующих разногласий между Россией и США."...слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня", - пояснил Песков. По мнению пресс-секретаря, при наличии политической воли и готовности к диалогу обе стороны смогут успешно пройти через процесс обсуждения и найти точки соприкосновения.
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россия, сша, дмитрий песков, рф
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, РФ
13:28 27.02.2025
 
Песков указал на возможности для сотрудничества между Россией и США

Песков: РФ и США имеют поле для сотрудничества, но пока без предметных разговоров

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Между Россией и США существует значительный потенциал для сотрудничества в различных областях, однако на данный момент конкретные переговоры по этому вопросу не ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такое поле есть, есть заинтересованность компаний. Но предметно пока разговоров на этот счет нет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности совместной работы России и США в сфере освоения природных богатств Арктики
Пресс-секретарь также отметил, что не стоит рассчитывать на быстрое и простое урегулирование существующих разногласий между Россией и США.
"...слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня", - пояснил Песков.
По мнению пресс-секретаря, при наличии политической воли и готовности к диалогу обе стороны смогут успешно пройти через процесс обсуждения и найти точки соприкосновения.
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ПолитикаРОССИЯСШАДмитрий ПесковРФ
 
 
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