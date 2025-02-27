https://1prime.ru/20250227/peskov-855315999.html
Песков указал на возможности для сотрудничества между Россией и США
Песков указал на возможности для сотрудничества между Россией и США - 27.02.2025, ПРАЙМ
Песков указал на возможности для сотрудничества между Россией и США
Между Россией и США существует значительный потенциал для сотрудничества в различных областях, однако на данный момент конкретные переговоры по этому вопросу не | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T13:28+0300
2025-02-27T13:28+0300
2025-02-27T13:28+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Между Россией и США существует значительный потенциал для сотрудничества в различных областях, однако на данный момент конкретные переговоры по этому вопросу не ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Такое поле есть, есть заинтересованность компаний. Но предметно пока разговоров на этот счет нет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности совместной работы России и США в сфере освоения природных богатств АрктикиПресс-секретарь также отметил, что не стоит рассчитывать на быстрое и простое урегулирование существующих разногласий между Россией и США."...слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня", - пояснил Песков. По мнению пресс-секретаря, при наличии политической воли и готовности к диалогу обе стороны смогут успешно пройти через процесс обсуждения и найти точки соприкосновения.
https://1prime.ru/20250227/poshliny-855314021.html
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россия, сша, дмитрий песков, рф
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, РФ
Песков указал на возможности для сотрудничества между Россией и США
Песков: РФ и США имеют поле для сотрудничества, но пока без предметных разговоров
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Между Россией и США существует значительный потенциал для сотрудничества в различных областях, однако на данный момент конкретные переговоры по этому вопросу не ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такое поле есть, есть заинтересованность компаний. Но предметно пока разговоров на этот счет нет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности совместной работы России и США в сфере освоения природных богатств Арктики
Пресс-секретарь также отметил, что не стоит рассчитывать на быстрое и простое урегулирование существующих разногласий между Россией и США.
"...слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня", - пояснил Песков.
По мнению пресс-секретаря, при наличии политической воли и готовности к диалогу обе стороны смогут успешно пройти через процесс обсуждения и найти точки соприкосновения.
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