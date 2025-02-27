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Песков указал на возможности для сотрудничества между Россией и США

Песков указал на возможности для сотрудничества между Россией и США - 27.02.2025, ПРАЙМ

Песков указал на возможности для сотрудничества между Россией и США

Между Россией и США существует значительный потенциал для сотрудничества в различных областях, однако на данный момент конкретные переговоры по этому вопросу не | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T13:28+0300

2025-02-27T13:28+0300

2025-02-27T13:28+0300

политика

россия

сша

дмитрий песков

рф

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Между Россией и США существует значительный потенциал для сотрудничества в различных областях, однако на данный момент конкретные переговоры по этому вопросу не ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Такое поле есть, есть заинтересованность компаний. Но предметно пока разговоров на этот счет нет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности совместной работы России и США в сфере освоения природных богатств АрктикиПресс-секретарь также отметил, что не стоит рассчитывать на быстрое и простое урегулирование существующих разногласий между Россией и США."...слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня", - пояснил Песков. По мнению пресс-секретаря, при наличии политической воли и готовности к диалогу обе стороны смогут успешно пройти через процесс обсуждения и найти точки соприкосновения.

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россия, сша, дмитрий песков, рф