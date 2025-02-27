Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Западные СМИ начинают признавать проигрыш Украины, заявил Пушков - 27.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250227/pobeda-855315304.html
Западные СМИ начинают признавать проигрыш Украины, заявил Пушков
Западные СМИ начинают признавать проигрыш Украины, заявил Пушков - 27.02.2025, ПРАЙМ
Западные СМИ начинают признавать проигрыш Украины, заявил Пушков
Все чаще в западных СМИ можно заметить признание того факта, что Киев не сможет одержать победу в текущей ситуации. На это обратил внимание глава комиссии... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T13:05+0300
2025-02-27T13:05+0300
политика
украина
запад
алексей пушков
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/04/842320494_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_eb44ac3fad3e362a5937b6d7cdc74442.jpg
МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Все чаще в западных СМИ можно заметить признание того факта, что Киев не сможет одержать победу в текущей ситуации. На это обратил внимание глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "Мы знаем, что западные СМИ сыграли ключевую роль в создании и разогревании украинского кризиса, в демонизации России. В последнее время происходят сдвиги в оценках ситуации на Украине и вокруг. Первое, это признание невозможности победы Украины. Хотя ещё не абсолютно", - отметил сенатор в ходе заседания комиссии на тему: "Западные СМИ и меняющаяся реальность: сдвиги в информационном ландшафте". Пушков привел в пример "одну французскую теледискуссию", где ведущий выразил надежду на продолжение конфликта при условии усилий Евросоюза, полагая, что это создаст возможность для возвращения Крыма и Донбасса.. "Меня это несколько поразило, но это остаточное инерционное мышление возможности некоего реванша, оно сохраняется в западных СМИ, хотя, конечно это убывающая тенденция. Думаю, она через некоторое время совсем исчезнет", - добавил Пушков. Сенатор отметил, что хотя подобные взгляды кажутся ему поразительными, они отражают сохраняющееся, но постепенно исчезающее, мышление о возможности реванша. Он выразил уверенность, что со временем эта тенденция полностью сойдет на нет.Вторым важным изменением в риторике западных СМИ, по мнению Пушкова, является признание Украины в качестве государства-клиента Запада, лишенного самостоятельной перспективы. Он подчеркнул, что без поддержки Запада Украина не сможет существовать и нуждается в интеграции в западные структуры. Таким образом, несамостоятельность Украины, по словам политика, становится все более очевидным и признанным фактом.Третьим признанием, которое сейчас утверждается в западных СМИ, по словам Пушкова, является "признание возможной коррумпированности украинского режима".
https://1prime.ru/20250227/nato-855299095.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/04/842320494_0:0:2432:1824_1920x0_80_0_0_a1e69a241c6bd941fa6a25e14b9889e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, алексей пушков, ес
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Алексей Пушков, ЕС
13:05 27.02.2025
 
Западные СМИ начинают признавать проигрыш Украины, заявил Пушков

Пушков: западные СМИ признают невозможность победы Украины

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Все чаще в западных СМИ можно заметить признание того факта, что Киев не сможет одержать победу в текущей ситуации. На это обратил внимание глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"Мы знаем, что западные СМИ сыграли ключевую роль в создании и разогревании украинского кризиса, в демонизации России. В последнее время происходят сдвиги в оценках ситуации на Украине и вокруг. Первое, это признание невозможности победы Украины. Хотя ещё не абсолютно", - отметил сенатор в ходе заседания комиссии на тему: "Западные СМИ и меняющаяся реальность: сдвиги в информационном ландшафте".
Пушков привел в пример "одну французскую теледискуссию", где ведущий выразил надежду на продолжение конфликта при условии усилий Евросоюза, полагая, что это создаст возможность для возвращения Крыма и Донбасса..
"Меня это несколько поразило, но это остаточное инерционное мышление возможности некоего реванша, оно сохраняется в западных СМИ, хотя, конечно это убывающая тенденция. Думаю, она через некоторое время совсем исчезнет", - добавил Пушков.
Сенатор отметил, что хотя подобные взгляды кажутся ему поразительными, они отражают сохраняющееся, но постепенно исчезающее, мышление о возможности реванша. Он выразил уверенность, что со временем эта тенденция полностью сойдет на нет.
Вторым важным изменением в риторике западных СМИ, по мнению Пушкова, является признание Украины в качестве государства-клиента Запада, лишенного самостоятельной перспективы. Он подчеркнул, что без поддержки Запада Украина не сможет существовать и нуждается в интеграции в западные структуры. Таким образом, несамостоятельность Украины, по словам политика, становится все более очевидным и признанным фактом.
Третьим признанием, которое сейчас утверждается в западных СМИ, по словам Пушкова, является "признание возможной коррумпированности украинского режима".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
"Незавидная участь". Экс-депутат Рады высказался о судьбе Украины
11:01
 
ПолитикаУКРАИНАЗАПАДАлексей ПушковЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала