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Западные СМИ начинают признавать проигрыш Украины, заявил Пушков
Западные СМИ начинают признавать проигрыш Украины, заявил Пушков - 27.02.2025, ПРАЙМ
Западные СМИ начинают признавать проигрыш Украины, заявил Пушков
Все чаще в западных СМИ можно заметить признание того факта, что Киев не сможет одержать победу в текущей ситуации. На это обратил внимание глава комиссии... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T13:05+0300
2025-02-27T13:05+0300
2025-02-27T13:05+0300
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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Все чаще в западных СМИ можно заметить признание того факта, что Киев не сможет одержать победу в текущей ситуации. На это обратил внимание глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "Мы знаем, что западные СМИ сыграли ключевую роль в создании и разогревании украинского кризиса, в демонизации России. В последнее время происходят сдвиги в оценках ситуации на Украине и вокруг. Первое, это признание невозможности победы Украины. Хотя ещё не абсолютно", - отметил сенатор в ходе заседания комиссии на тему: "Западные СМИ и меняющаяся реальность: сдвиги в информационном ландшафте". Пушков привел в пример "одну французскую теледискуссию", где ведущий выразил надежду на продолжение конфликта при условии усилий Евросоюза, полагая, что это создаст возможность для возвращения Крыма и Донбасса.. "Меня это несколько поразило, но это остаточное инерционное мышление возможности некоего реванша, оно сохраняется в западных СМИ, хотя, конечно это убывающая тенденция. Думаю, она через некоторое время совсем исчезнет", - добавил Пушков. Сенатор отметил, что хотя подобные взгляды кажутся ему поразительными, они отражают сохраняющееся, но постепенно исчезающее, мышление о возможности реванша. Он выразил уверенность, что со временем эта тенденция полностью сойдет на нет.Вторым важным изменением в риторике западных СМИ, по мнению Пушкова, является признание Украины в качестве государства-клиента Запада, лишенного самостоятельной перспективы. Он подчеркнул, что без поддержки Запада Украина не сможет существовать и нуждается в интеграции в западные структуры. Таким образом, несамостоятельность Украины, по словам политика, становится все более очевидным и признанным фактом.Третьим признанием, которое сейчас утверждается в западных СМИ, по словам Пушкова, является "признание возможной коррумпированности украинского режима".
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украина, запад, алексей пушков, ес
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Алексей Пушков, ЕС
Западные СМИ начинают признавать проигрыш Украины, заявил Пушков
Пушков: западные СМИ признают невозможность победы Украины
МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Все чаще в западных СМИ можно заметить признание того факта, что Киев не сможет одержать победу в текущей ситуации. На это обратил внимание глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"Мы знаем, что западные СМИ сыграли ключевую роль в создании и разогревании украинского кризиса, в демонизации России. В последнее время происходят сдвиги в оценках ситуации на Украине и вокруг. Первое, это признание невозможности победы Украины. Хотя ещё не абсолютно", - отметил сенатор в ходе заседания комиссии на тему: "Западные СМИ и меняющаяся реальность: сдвиги в информационном ландшафте".
Пушков привел в пример "одну французскую теледискуссию", где ведущий выразил надежду на продолжение конфликта при условии усилий Евросоюза, полагая, что это создаст возможность для возвращения Крыма и Донбасса..
"Меня это несколько поразило, но это остаточное инерционное мышление возможности некоего реванша, оно сохраняется в западных СМИ, хотя, конечно это убывающая тенденция. Думаю, она через некоторое время совсем исчезнет", - добавил Пушков.
Сенатор отметил, что хотя подобные взгляды кажутся ему поразительными, они отражают сохраняющееся, но постепенно исчезающее, мышление о возможности реванша. Он выразил уверенность, что со временем эта тенденция полностью сойдет на нет.
Вторым важным изменением в риторике западных СМИ, по мнению Пушкова, является признание Украины в качестве государства-клиента Запада, лишенного самостоятельной перспективы. Он подчеркнул, что без поддержки Запада Украина не сможет существовать и нуждается в интеграции в западные структуры. Таким образом, несамостоятельность Украины, по словам политика, становится все более очевидным и признанным фактом.
Третьим признанием, которое сейчас утверждается в западных СМИ, по словам Пушкова, является "признание возможной коррумпированности украинского режима".
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