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Песков оценил влияние на Россию пошлин США в отношении ЕС

Песков оценил влияние на Россию пошлин США в отношении ЕС - 27.02.2025, ПРАЙМ

Песков оценил влияние на Россию пошлин США в отношении ЕС

Пошлины, которые планируют ввести США в отношении ЕС, не могут оказать влияния на Россию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T12:52+0300

2025-02-27T12:52+0300

2025-02-27T12:52+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Пошлины, которые планируют ввести США в отношении ЕС, не могут оказать влияния на Россию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."У нас маленький товарооборот с США, я бы сказал, такой минимально возможный, поэтому непосредственно какие-то, значит, какие-то тарифы или пошлины оказать влияния на нас негативного не могут", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, российская сторона также не хотела бы видеть в мире много торговых войн, это окажет негативное влияние на все государства.Глава Белого дома Дональд Трамп ранее отметил, что американская сторона примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в "обмане" и изначально враждебном отношении к США.

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россия, дмитрий песков, ес, сша