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Песков оценил влияние на Россию пошлин США в отношении ЕС - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Песков оценил влияние на Россию пошлин США в отношении ЕС
Песков оценил влияние на Россию пошлин США в отношении ЕС - 27.02.2025, ПРАЙМ
Песков оценил влияние на Россию пошлин США в отношении ЕС
Пошлины, которые планируют ввести США в отношении ЕС, не могут оказать влияния на Россию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T12:52+0300
2025-02-27T12:52+0300
экономика
россия
дмитрий песков
ес
сша
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Пошлины, которые планируют ввести США в отношении ЕС, не могут оказать влияния на Россию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."У нас маленький товарооборот с США, я бы сказал, такой минимально возможный, поэтому непосредственно какие-то, значит, какие-то тарифы или пошлины оказать влияния на нас негативного не могут", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, российская сторона также не хотела бы видеть в мире много торговых войн, это окажет негативное влияние на все государства.Глава Белого дома Дональд Трамп ранее отметил, что американская сторона примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в "обмане" и изначально враждебном отношении к США.
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россия, дмитрий песков, ес, сша
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, ЕС, США
12:52 27.02.2025
 
Песков оценил влияние на Россию пошлин США в отношении ЕС

Песков: планируемые США пошлины в отношении ЕС не повлияют на Россию

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Пошлины, которые планируют ввести США в отношении ЕС, не могут оказать влияния на Россию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"У нас маленький товарооборот с США, я бы сказал, такой минимально возможный, поэтому непосредственно какие-то, значит, какие-то тарифы или пошлины оказать влияния на нас негативного не могут", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
По словам Пескова, российская сторона также не хотела бы видеть в мире много торговых войн, это окажет негативное влияние на все государства.
Глава Белого дома Дональд Трамп ранее отметил, что американская сторона примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в "обмане" и изначально враждебном отношении к США.
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
США введут пошлины 25% на товары из Евросоюза
Вчера, 20:54
 
ЭкономикаРОССИЯДмитрий ПесковЕССША
 
 
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