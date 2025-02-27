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ЕС ответит зеркально на 25-процентные пошлины США, заявил министр Франции

ЕС ответит зеркально на 25-процентные пошлины США, заявил министр Франции - 27.02.2025, ПРАЙМ

ЕС ответит зеркально на 25-процентные пошлины США, заявил министр Франции

В случае введения Соединенными Штатами 25-процентных пошлин на европейские товары, Европейский союз ответит аналогичными мерами, сообщил министр экономики и... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T15:19+0300

2025-02-27T15:19+0300

2025-02-27T15:19+0300

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ПАРИЖ, 27 фев - ПРАЙМ. В случае введения Соединенными Штатами 25-процентных пошлин на европейские товары, Европейский союз ответит аналогичными мерами, сообщил министр экономики и финансов Франции Эрик Ломбар, по информации агентства Франс-Пресс.Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении принять решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Евросоюза, в том числе на автомобили. Евросоюз призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговой сфере, избегая конфронтации, сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. При этом он подчеркнул, что ЕС готов незамедлительно и решительно реагировать на любые необоснованные препятствия для свободной и справедливой торговли."Очевидно, что если США введут повышенные пошлины, о чем объявил Трамп, ЕС сделает тоже самое", - сказал Ломбар. Он также сообщил, что в ходе обсуждения с американским коллегой Скоттом Бессентом он предупредил о том, что подобные действия со стороны США могут привести к инфляции и замедлению экономического роста.Ломбар добавил, что, по словам Бессента, начало переговоров о введении повышенных таможенных пошлин запланировано на 2 апреля.

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мировая экономика, сша, европа, ес, дональд трамп, париж