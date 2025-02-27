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ЕС ответит зеркально на 25-процентные пошлины США, заявил министр Франции - 27.02.2025, ПРАЙМ
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ЕС ответит зеркально на 25-процентные пошлины США, заявил министр Франции
ЕС ответит зеркально на 25-процентные пошлины США, заявил министр Франции - 27.02.2025, ПРАЙМ
ЕС ответит зеркально на 25-процентные пошлины США, заявил министр Франции
В случае введения Соединенными Штатами 25-процентных пошлин на европейские товары, Европейский союз ответит аналогичными мерами, сообщил министр экономики и... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T15:19+0300
2025-02-27T15:19+0300
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ПАРИЖ, 27 фев - ПРАЙМ. В случае введения Соединенными Штатами 25-процентных пошлин на европейские товары, Европейский союз ответит аналогичными мерами, сообщил министр экономики и финансов Франции Эрик Ломбар, по информации агентства Франс-Пресс.Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении принять решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Евросоюза, в том числе на автомобили. Евросоюз призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговой сфере, избегая конфронтации, сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. При этом он подчеркнул, что ЕС готов незамедлительно и решительно реагировать на любые необоснованные препятствия для свободной и справедливой торговли."Очевидно, что если США введут повышенные пошлины, о чем объявил Трамп, ЕС сделает тоже самое", - сказал Ломбар. Он также сообщил, что в ходе обсуждения с американским коллегой Скоттом Бессентом он предупредил о том, что подобные действия со стороны США могут привести к инфляции и замедлению экономического роста.Ломбар добавил, что, по словам Бессента, начало переговоров о введении повышенных таможенных пошлин запланировано на 2 апреля.
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мировая экономика, сша, европа, ес, дональд трамп, париж
Политика, Мировая экономика, США, ЕВРОПА, ЕС, Дональд Трамп, Париж
15:19 27.02.2025
 
ЕС ответит зеркально на 25-процентные пошлины США, заявил министр Франции

Ломбар: если США введут 25-процентные пошлины, ЕС сделает тоже самое

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБрюссель
Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 27 фев - ПРАЙМ. В случае введения Соединенными Штатами 25-процентных пошлин на европейские товары, Европейский союз ответит аналогичными мерами, сообщил министр экономики и финансов Франции Эрик Ломбар, по информации агентства Франс-Пресс.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении принять решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Евросоюза, в том числе на автомобили. Евросоюз призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговой сфере, избегая конфронтации, сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. При этом он подчеркнул, что ЕС готов незамедлительно и решительно реагировать на любые необоснованные препятствия для свободной и справедливой торговли.
"Очевидно, что если США введут повышенные пошлины, о чем объявил Трамп, ЕС сделает тоже самое", - сказал Ломбар.
Он также сообщил, что в ходе обсуждения с американским коллегой Скоттом Бессентом он предупредил о том, что подобные действия со стороны США могут привести к инфляции и замедлению экономического роста.
Ломбар добавил, что, по словам Бессента, начало переговоров о введении повышенных таможенных пошлин запланировано на 2 апреля.
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ПолитикаМировая экономикаСШАЕВРОПАЕСДональд ТрампПариж
 
 
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