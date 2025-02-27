https://1prime.ru/20250227/poshliny-855326233.html

Трамп утвердил план пошлин США в отношении Мексики и Канады

Трамп утвердил план пошлин США в отношении Мексики и Канады - 27.02.2025, ПРАЙМ

Трамп утвердил план пошлин США в отношении Мексики и Канады

Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что запланированное введение пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая остается в силе и вступит в... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T17:19+0300

2025-02-27T17:19+0300

2025-02-27T17:19+0300

политика

мексика

канада

дональд трамп

сша

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855310064_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_fa115104ecfd4077b114a0f18ea238e1.jpg

ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что запланированное введение пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая остается в силе и вступит в действие 4 марта.Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что "предлагаемые тарифы, которые должны вступить в силу 4 марта, действительно вступят в силу, как и было запланировано". Он также добавил, что с этого дня Китай будет дополнительно платить 10%-ный тариф, а дата введения зеркального тарифа со 2 апреля остается без изменений.2 февраля американский президент подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. В частности, импортные пошлины США в размере 25% вводились на все товары из Канады, за исключением энергоресурсов, для которых ставка составляла 10%. Пошлины на товары из Мексики также составляли 25%, однако Трамп временно приостановил их действие на месяц для проведения переговоров.В отношении товаров из КНР вводятся дополнительные 10% пошлин, которые суммируются с уже существующими тарифами на китайский импорт со стороны США. Кроме того, Трамп ввел зеркальные пошлины в отношении торговых партнеров США.

https://1prime.ru/20250227/tramp-855319985.html

мексика

канада

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мексика, канада, дональд трамп, сша, мировая экономика