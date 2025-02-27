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Трамп утвердил план пошлин США в отношении Мексики и Канады
Трамп утвердил план пошлин США в отношении Мексики и Канады - 27.02.2025, ПРАЙМ
Трамп утвердил план пошлин США в отношении Мексики и Канады
Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что запланированное введение пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая остается в силе и вступит в... | 27.02.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что запланированное введение пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая остается в силе и вступит в действие 4 марта.Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что "предлагаемые тарифы, которые должны вступить в силу 4 марта, действительно вступят в силу, как и было запланировано". Он также добавил, что с этого дня Китай будет дополнительно платить 10%-ный тариф, а дата введения зеркального тарифа со 2 апреля остается без изменений.2 февраля американский президент подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. В частности, импортные пошлины США в размере 25% вводились на все товары из Канады, за исключением энергоресурсов, для которых ставка составляла 10%. Пошлины на товары из Мексики также составляли 25%, однако Трамп временно приостановил их действие на месяц для проведения переговоров.В отношении товаров из КНР вводятся дополнительные 10% пошлин, которые суммируются с уже существующими тарифами на китайский импорт со стороны США. Кроме того, Трамп ввел зеркальные пошлины в отношении торговых партнеров США.
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мексика, канада, дональд трамп, сша, мировая экономика
Политика, МЕКСИКА, КАНАДА, Дональд Трамп, США, Мировая экономика
Трамп утвердил план пошлин США в отношении Мексики и Канады
Трамп: планы по введению пошлин США в отношении Мексики и Канады неизменны
ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что запланированное введение пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая остается в силе и вступит в действие 4 марта.
Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что "предлагаемые тарифы, которые должны вступить в силу 4 марта, действительно вступят в силу, как и было запланировано". Он также добавил, что с этого дня Китай будет дополнительно платить 10%-ный тариф, а дата введения зеркального тарифа со 2 апреля остается без изменений.
2 февраля американский президент подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. В частности, импортные пошлины США в размере 25% вводились на все товары из Канады, за исключением энергоресурсов, для которых ставка составляла 10%. Пошлины на товары из Мексики также составляли 25%, однако Трамп временно приостановил их действие на месяц для проведения переговоров.
В отношении товаров из КНР вводятся дополнительные 10% пошлин, которые суммируются с уже существующими тарифами на китайский импорт со стороны США. Кроме того, Трамп ввел зеркальные пошлины в отношении торговых партнеров США.
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