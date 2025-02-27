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"Не имеет смысла". Премьер Финляндии высказался о введении пошлин США

"Не имеет смысла". Премьер Финляндии высказался о введении пошлин США - 27.02.2025, ПРАЙМ

"Не имеет смысла". Премьер Финляндии высказался о введении пошлин США

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, комментируя планируемые Вашингтоном 25-процентные пошлины на товары из ЕС, заявил, что возможная торговая война не... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T17:20+0300

2025-02-27T17:20+0300

2025-02-27T17:20+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, комментируя планируемые Вашингтоном 25-процентные пошлины на товары из ЕС, заявил, что возможная торговая война не принесет пользы ни США, ни ЕС. "Торговая война не имеет смысла. Она не принесет пользы ни США, ни ЕС. Финляндии не нужна торговая война в нынешней экономической ситуации. Это было бы очень плохим решением, поэтому необходимо найти решение без пошлин", - приводит слова Орпо телерадиовещатель Yle. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в "обмане" и изначально враждебном отношении к США.

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