Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Польши назвал страны, которые сильнее всех пострадают от пошлин США - 27.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250227/poshliny-855333453.html
Премьер Польши назвал страны, которые сильнее всех пострадают от пошлин США
Премьер Польши назвал страны, которые сильнее всех пострадают от пошлин США - 27.02.2025, ПРАЙМ
Премьер Польши назвал страны, которые сильнее всех пострадают от пошлин США
Американские пошлины сильнее других затронут Венгрию и Словакию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире телеканала TVN. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T22:30+0300
2025-02-27T22:31+0300
экономика
дональд туск
пошлины
сша
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75632/63/756326337_0:13:300:182_1920x0_80_0_0_864fc8e45a2bb68a403ccd1bdd6de810.jpg
ВАРШАВА, 27 фев - ПРАЙМ. Американские пошлины сильнее других затронут Венгрию и Словакию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире телеканала TVN. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. "Я сразу попросил доложить мне, кто пострадает от этих вероятных американских пошлин, насколько под угрозой находится наша промышленность. Наверное, это будет ощутимо, ибо мы находимся в кооперации, особенно в автомобильной промышленности, но, если речь идет об уровне, то это не превысит 0,1 ВВП в Польше", - сказал Туск. "А какие страны будут сильнее всего наказаны этими вероятными американскими санкциями? Венгрия и Словакия. В этом состоит ирония политики. Трамп может говорить, что (премьер-министр Венгрии – ред.) Виктор Орбан является его лучшим другом, но во время принятия бизнес-решений друзья становятся немного менее существенными", - добавил он. Активность Трампа в отношении внешнеторговых пошлин не ограничивается Европой. Так, американский президент 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
https://1prime.ru/20250226/poshliny-855284897.html
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75632/63/756326337_0:0:300:225_1920x0_80_0_0_a8c79ee92bc5c1a54181c3a1b54d1af6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд туск, пошлины, сша, европа
Экономика, Дональд Туск, пошлины, США, ЕВРОПА
22:30 27.02.2025 (обновлено: 22:31 27.02.2025)
 
Премьер Польши назвал страны, которые сильнее всех пострадают от пошлин США

Премьер Польши Туск: Пошлины США сильнее всего затронут Венгрию и Словакию

Премьер Польши Д.Туск пригласил В.Путина посетить эту страну с визитом 1 сентября – С.Лавров
Премьер Польши Д.Туск пригласил В.Путина посетить эту страну с визитом 1 сентября – С.Лавров
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 27 фев - ПРАЙМ. Американские пошлины сильнее других затронут Венгрию и Словакию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире телеканала TVN.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили.
"Я сразу попросил доложить мне, кто пострадает от этих вероятных американских пошлин, насколько под угрозой находится наша промышленность. Наверное, это будет ощутимо, ибо мы находимся в кооперации, особенно в автомобильной промышленности, но, если речь идет об уровне, то это не превысит 0,1 ВВП в Польше", - сказал Туск.
"А какие страны будут сильнее всего наказаны этими вероятными американскими санкциями? Венгрия и Словакия. В этом состоит ирония политики. Трамп может говорить, что (премьер-министр Венгрии – ред.) Виктор Орбан является его лучшим другом, но во время принятия бизнес-решений друзья становятся немного менее существенными", - добавил он.
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
США введут пошлины 25% на товары из Евросоюза
Вчера, 20:54
Активность Трампа в отношении внешнеторговых пошлин не ограничивается Европой. Так, американский президент 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
 
ЭкономикаДональд ТускпошлиныСШАЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала