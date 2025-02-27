https://1prime.ru/20250227/pravitelstvo-855287603.html
Правительство рассмотрит проект о повышении качества обучения водителей
Правительство рассмотрит проект о повышении качества обучения водителей - 27.02.2025, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит проект о повышении качества обучения водителей
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на повышение качества обучения водителей транспортных средств, сообщает... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T00:27+0300
2025-02-27T00:27+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на повышение качества обучения водителей транспортных средств, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения". Законопроект направлен на повышение качества обучения водителей транспортных средств", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, москва
Правительство рассмотрит проект о повышении качества обучения водителей
Правительство рассмотрит законопроект о повышении качества обучения водителей
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на повышение качества обучения водителей транспортных средств, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения". Законопроект направлен на повышение качества обучения водителей транспортных средств", - говорится в сообщении.