https://1prime.ru/20250227/pravitelstvo-855287603.html

Правительство рассмотрит проект о повышении качества обучения водителей

Правительство рассмотрит проект о повышении качества обучения водителей - 27.02.2025, ПРАЙМ

Правительство рассмотрит проект о повышении качества обучения водителей

Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на повышение качества обучения водителей транспортных средств, сообщает... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T00:27+0300

2025-02-27T00:27+0300

2025-02-27T00:27+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на повышение качества обучения водителей транспортных средств, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения". Законопроект направлен на повышение качества обучения водителей транспортных средств", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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