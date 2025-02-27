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Правительство обсудит вопрос о статусе ветерана и инвалида СВО - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Правительство обсудит вопрос о статусе ветерана и инвалида СВО
Правительство обсудит вопрос о статусе ветерана и инвалида СВО - 27.02.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит вопрос о статусе ветерана и инвалида СВО
Правительство РФ в четверг обсудит проект о предоставлении статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T00:30+0300
2025-02-27T00:30+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ в четверг обсудит проект о предоставлении статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на государственной границе России и на территориях субъектов, прилегающих к районам проведения СВО, сообщили в пресс-службе кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... о проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах". Законопроект направлен на предоставление статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим (сотрудникам), выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию страны, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе России и на территориях субъектов страны, прилегающих к районам проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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общество , россия, рф, москва
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА
00:30 27.02.2025
 
Правительство обсудит вопрос о статусе ветерана и инвалида СВО

Правительство обсудит проект о статусе ветерана и инвалида боевых действий

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ в четверг обсудит проект о предоставлении статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на государственной границе России и на территориях субъектов, прилегающих к районам проведения СВО, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... о проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах". Законопроект направлен на предоставление статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим (сотрудникам), выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию страны, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе России и на территориях субъектов страны, прилегающих к районам проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
 
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