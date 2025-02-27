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Россиянам напомнили о переносе выходного с 8 марта

Россиянам напомнили о переносе выходного с 8 марта - 27.02.2025, ПРАЙМ

Россиянам напомнили о переносе выходного с 8 марта

Рабочий день 7 марта будет короче обычного, так как 8 марта, Международный женский день, приходится на субботу. Об этом сообщил Роструд в своем Telegram-канале | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T12:46+0300

2025-02-27T12:46+0300

2025-02-27T12:46+0300

общество

бизнес

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Рабочий день 7 марта будет короче обычного, так как 8 марта, Международный женский день, приходится на субботу. Об этом сообщил Роструд в своем Telegram-канале"Восьмое марта - Международный женский день. При этом 7 марта является предпраздничным рабочим днем, а значит, его продолжительность сокращается на один час", - сказано в посте. Ранее эксперт по трудовому праву Headhunter Ольга Владимирова в интервью РИА Новости пояснила, что трехдневных выходных в связи с 8 марта не предусмотрено, поскольку один из мартовских выходных дней был перенесен на 13 июня.Следующая сокращённая рабочая неделя ожидается на майские праздники.В 2025 году россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

https://1prime.ru/20250223/putin-855175005.html

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общество , бизнес