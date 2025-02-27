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В ГД внесли проект об увеличении штрафов за несанкционированные перевозки

В ГД внесли проект об увеличении штрафов за несанкционированные перевозки - 27.02.2025, ПРАЙМ

В ГД внесли проект об увеличении штрафов за несанкционированные перевозки

Депутаты ГД от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении вдвое - до 1 миллиона рублей - штрафов авиакомпаниям за несанкционированные... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T11:56+0300

2025-02-27T11:56+0300

2025-02-27T11:56+0300

бизнес

россия

госдума

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении вдвое - до 1 миллиона рублей - штрафов авиакомпаниям за несанкционированные перевозки, документ доступен в думской базе данных. Сейчас штрафы за несанкционированные полеты составляют: для граждан - 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц - 50-100 тысяч рублей, для юридических лиц - 300-500 тысяч рублей (или приостановление деятельности на срок до 90 суток). "Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 21. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - на граждан в размере от шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток", - сказано в проекте закона. Необходимость разработки законопроекта обусловлена тем, что на сегодняшний день в России работают компании, предоставляющие в той или иной форме услуги, связанные с кратковременными полетами (экскурсионные, "Воздушное свидание", "полет с высшим пилотажем"). С самолетами, выполняющими данные полеты, иногда случаются трагические инциденты, уточняется в пояснительной записке к законопроекту. "Безусловно, что со всеми этими инцидентами разбираются компетентные и уполномоченные ведомства, но считаем недопустимостью ситуацию, когда компании работают без соответствующих и необходимых сертификатов, лицензий, допусков, разрешений", - отмечается в документе.

https://1prime.ru/20250227/shtraf-855294976.html

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бизнес, россия, госдума