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В ГД внесли проект об увеличении штрафов за несанкционированные перевозки - 27.02.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесли проект об увеличении штрафов за несанкционированные перевозки
В ГД внесли проект об увеличении штрафов за несанкционированные перевозки - 27.02.2025, ПРАЙМ
В ГД внесли проект об увеличении штрафов за несанкционированные перевозки
Депутаты ГД от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении вдвое - до 1 миллиона рублей - штрафов авиакомпаниям за несанкционированные... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T11:56+0300
2025-02-27T11:56+0300
бизнес
россия
госдума
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении вдвое - до 1 миллиона рублей - штрафов авиакомпаниям за несанкционированные перевозки, документ доступен в думской базе данных. Сейчас штрафы за несанкционированные полеты составляют: для граждан - 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц - 50-100 тысяч рублей, для юридических лиц - 300-500 тысяч рублей (или приостановление деятельности на срок до 90 суток). "Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 21. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - на граждан в размере от шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток", - сказано в проекте закона. Необходимость разработки законопроекта обусловлена тем, что на сегодняшний день в России работают компании, предоставляющие в той или иной форме услуги, связанные с кратковременными полетами (экскурсионные, "Воздушное свидание", "полет с высшим пилотажем"). С самолетами, выполняющими данные полеты, иногда случаются трагические инциденты, уточняется в пояснительной записке к законопроекту. "Безусловно, что со всеми этими инцидентами разбираются компетентные и уполномоченные ведомства, но считаем недопустимостью ситуацию, когда компании работают без соответствующих и необходимых сертификатов, лицензий, допусков, разрешений", - отмечается в документе.
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бизнес, россия, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Госдума
11:56 27.02.2025
 
В ГД внесли проект об увеличении штрафов за несанкционированные перевозки

В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов за несанкционированные перевозки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении вдвое - до 1 миллиона рублей - штрафов авиакомпаниям за несанкционированные перевозки, документ доступен в думской базе данных.
Сейчас штрафы за несанкционированные полеты составляют: для граждан - 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц - 50-100 тысяч рублей, для юридических лиц - 300-500 тысяч рублей (или приостановление деятельности на срок до 90 суток).
"Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 21. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - на граждан в размере от шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток", - сказано в проекте закона.
Необходимость разработки законопроекта обусловлена тем, что на сегодняшний день в России работают компании, предоставляющие в той или иной форме услуги, связанные с кратковременными полетами (экскурсионные, "Воздушное свидание", "полет с высшим пилотажем"). С самолетами, выполняющими данные полеты, иногда случаются трагические инциденты, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.
"Безусловно, что со всеми этими инцидентами разбираются компетентные и уполномоченные ведомства, но считаем недопустимостью ситуацию, когда компании работают без соответствующих и необходимых сертификатов, лицензий, допусков, разрешений", - отмечается в документе.
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