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Контакты с Вашингтоном вселяют определенные надежды, заявил Путин

Контакты с Вашингтоном вселяют определенные надежды, заявил Путин - 27.02.2025, ПРАЙМ

Контакты с Вашингтоном вселяют определенные надежды, заявил Путин

Первые контакты с новой администрацией Соединенных Штатов вселяют определенные надежд. Об этом заявил глава государства Владимир Путин. | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T15:38+0300

2025-02-27T15:38+0300

2025-02-27T15:55+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Первые контакты с новой администрацией Соединенных Штатов вселяют определенные надежд. Об этом заявил глава государства Владимир Путин."Вы видите, мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды", — отметил российский лидер в рамках расширенного заседания коллегии ФСБ.По словам главы государства, Москва и Вашингтон разделяют настрой работать на восстановление межгосударственных отношений. Ко всему прочему, американская сторона придерживается прагматизма и отказывается от многих стереотипов и клише, которые были свойственны предыдущей администрации.Президент также подчеркнул, что действия Запада привели к тому, что их внутреннее устройство стало разваливаться. Кроме того, такой подход подтверждается трудностями и в экономике многих западных стран, и во внутренней политике. Особенно это ярко проявляется в ходе внутриполитических событий в этих странах, резюмировал президент.

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