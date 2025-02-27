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Контакты с Вашингтоном вселяют определенные надежды, заявил Путин
Контакты с Вашингтоном вселяют определенные надежды, заявил Путин - 27.02.2025, ПРАЙМ
Контакты с Вашингтоном вселяют определенные надежды, заявил Путин
Первые контакты с новой администрацией Соединенных Штатов вселяют определенные надежд. Об этом заявил глава государства Владимир Путин. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T15:38+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Первые контакты с новой администрацией Соединенных Штатов вселяют определенные надежд. Об этом заявил глава государства Владимир Путин."Вы видите, мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды", — отметил российский лидер в рамках расширенного заседания коллегии ФСБ.По словам главы государства, Москва и Вашингтон разделяют настрой работать на восстановление межгосударственных отношений. Ко всему прочему, американская сторона придерживается прагматизма и отказывается от многих стереотипов и клише, которые были свойственны предыдущей администрации.Президент также подчеркнул, что действия Запада привели к тому, что их внутреннее устройство стало разваливаться. Кроме того, такой подход подтверждается трудностями и в экономике многих западных стран, и во внутренней политике. Особенно это ярко проявляется в ходе внутриполитических событий в этих странах, резюмировал президент.
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Политика, РОССИЯ, США, контакты
Контакты с Вашингтоном вселяют определенные надежды, заявил Путин
Путин: контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Первые контакты с новой администрацией Соединенных Штатов вселяют определенные надежд. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
"Вы видите, мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды", — отметил российский лидер в рамках расширенного заседания коллегии ФСБ.
По словам главы государства, Москва и Вашингтон разделяют настрой работать на восстановление межгосударственных отношений. Ко всему прочему, американская сторона придерживается прагматизма и отказывается от многих стереотипов и клише, которые были свойственны предыдущей администрации.
Президент также подчеркнул, что действия Запада привели к тому, что их внутреннее устройство стало разваливаться. Кроме того, такой подход подтверждается трудностями и в экономике многих западных стран, и во внутренней политике. Особенно это ярко проявляется в ходе внутриполитических событий в этих странах, резюмировал президент.
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