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Путин поручил ФСБ усилить безопасность граждан на приграничных территориях - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Путин поручил ФСБ усилить безопасность граждан на приграничных территориях
Путин поручил ФСБ усилить безопасность граждан на приграничных территориях - 27.02.2025, ПРАЙМ
Путин поручил ФСБ усилить безопасность граждан на приграничных территориях
Президент России Владимир Путин дал поручение Федеральной службе безопасности усилить меры по обеспечению безопасности граждан, проживающих в приграничных... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T15:41+0300
2025-02-27T15:41+0300
общество
владимир путин
фсб
росгвардия
мвд
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручение Федеральной службе безопасности усилить меры по обеспечению безопасности граждан, проживающих в приграничных районах страны."Во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах, решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом", - заявил президент на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности. Путин также отметил вклад ФСБ в ходе специальной военной операции в тылу противника, особо отметив заслуги сотрудников, обеспечивавших защиту россиян в новых регионах."Особые слова признательности тем, кто в ходе специальной военной операции действовал в тылу врага, на линии боевого соприкосновения, в непростых условиях защищал безопасность людей наших в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях", - подчеркнул Путин, выступая на расширенном заседании коллегии ФСБ.
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общество , владимир путин, фсб, росгвардия, мвд
Общество , Владимир Путин, ФСБ, Росгвардия, МВД
15:41 27.02.2025
 
Путин поручил ФСБ усилить безопасность граждан на приграничных территориях

Путин: необходимо обеспечить безопасность жителей приграничных населенных пунктов

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
© POOL
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручение Федеральной службе безопасности усилить меры по обеспечению безопасности граждан, проживающих в приграничных районах страны.
"Во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах, решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом", - заявил президент на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
Путин также отметил вклад ФСБ в ходе специальной военной операции в тылу противника, особо отметив заслуги сотрудников, обеспечивавших защиту россиян в новых регионах.
"Особые слова признательности тем, кто в ходе специальной военной операции действовал в тылу врага, на линии боевого соприкосновения, в непростых условиях защищал безопасность людей наших в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях", - подчеркнул Путин, выступая на расширенном заседании коллегии ФСБ.
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ОбществоВладимир ПутинФСБРосгвардияМВД
 
 
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