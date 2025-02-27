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Верховная рада разрешила покупку российских реакторов, сообщил нардеп

Верховная рада разрешила покупку российских реакторов, сообщил нардеп - 27.02.2025, ПРАЙМ

Верховная рада разрешила покупку российских реакторов, сообщил нардеп

Депутаты Верховной рады Украины провалили постановление, блокирующее принятие закона о приобретении у Болгарии оборудования для Хмельницкой АЭС, тем самым... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T14:33+0300

2025-02-27T14:33+0300

2025-02-27T14:48+0300

экономика

рада

разрешение

ядерные реакторы

россия

покупка

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Депутаты Верховной рады Украины провалили постановление, блокирующее принятие закона о приобретении у Болгарии оборудования для Хмельницкой АЭС, тем самым разрешив закупку реакторов российского производства, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 11 февраля сообщал, что украинский парламент проголосовал за законопроект о закупке у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС оборудования, ранее купленного Софией у Москвы с целью сооружения АЭС "Белене". "Все блокирующие постановления провалены", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Он пояснил, что таким образом украинские власти открыли путь к подписанию законопроекта о покупке российского оборудования на миллиард долларов.‍Депутат назвал "большим атомным воровством" подобные крупные сделки на государственном уровне и намекнул на существование коррупционных схем, которые ведут к высокопоставленным чиновникам из администрации Владимира Зеленского. Железняк также предупредил о готовящихся антикоррупционных расследованиях. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев ранее назвал не лучшим решением, но вместе с тем очень хорошей рекламой российских технологий планы Украины закупить у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС реакторное оборудование, в свое время изготовленное в России для сооружения болгарской АЭС "Белене". Министр энергетики Украины Герман Галущенко в беседе с Politico в августе сообщал, что украинское правительство намерено приобрести два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства для Хмельницкой АЭС. Тогда он отмечал, что эти планы вызвали резкую критику со стороны правящей партии, но объяснил свою позицию тем, что Украине нужна атомная энергетика, чтобы выдержать, вероятно, самую тяжелую зиму в истории страны. Поэтому правительство будет настаивать на расширении АЭС на западе Украины за счет этих реакторов. В июле 2023 года болгарская газета "24 часа" сообщала, что группа депутатов внесла в народное собрание (парламент) Болгарии законопроект о продаже Украине оборудования АЭС "Белене". Как сообщала американская газета Wall Street Journal, Болгария намерена продать украинской компании "Энергоатом" оборудование "Белене" на сумму около 650 миллионов долларов. АЭС "Белене" - недостроенная атомная электростанция, расположенная в районе города Белене на берегу реки Дунай на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией. В 2022 году на тот момент премьер Болгарии Кирил Петков несколько раз заявлял об отказе Болгарии от проекта АЭС "Белене", в конкурсе на строительство которой принимал участие "Росатом".

https://1prime.ru/20250225/zelenskiy-855234605.html

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рада, разрешение, ядерные реакторы, россия, покупка