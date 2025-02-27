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Депутаты Рады потребовали объяснений от Шмыгаля по соглашению с США
Депутаты Рады потребовали объяснений от Шмыгаля по соглашению с США - 27.02.2025, ПРАЙМ
Депутаты Рады потребовали объяснений от Шмыгаля по соглашению с США
Депутаты парламента Украины два дня подряд требуют проведение заседания и объяснений от премьер-министра Дениса Шмыгаля по поводу соглашения с США о... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T14:08+0300
2025-02-27T14:08+0300
2025-02-27T14:08+0300
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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Депутаты парламента Украины два дня подряд требуют проведение заседания и объяснений от премьер-министра Дениса Шмыгаля по поводу соглашения с США о редкоземельных металлах, заявила украинский парламентарий Ирина Фриз, отметив, что Рада была фактически отстранена от работы над документом. "Два дня подряд депутаты требуют вызвать правительство, Шмыгаля, сделать закрытое заседание, чтобы депутаты имели возможность ознакомиться с содержанием этого соглашения, которое в пятницу, как было анонсировано, может быть подписано в США. Это является крайне необходимым как минимум по двум причинам. Во-первых, это соглашение все равно должно быть ратифицировано Верховной радой, потому что оно является международным, а по нашему законодательству все международные соглашения должна пройти ратификацию через парламент", - сказала Фриз в эфире телеканала "Новости.LIVE". Во-вторых, по словам Фриз, если бы депутаты были причастны к работе над этим соглашением, то Владимир Зеленский и правительство извлекли бы гораздо больше пользы. При этом, как отмечает депутат, кабмин "фактически отстранил Верховную раду от работы над соглашением". Она также заявила, что опубликованная в среду версия соглашения является лишь декларацией, ключевые детали которой скрыты в приложениях. Ранее Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, за ним последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда.
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сша, украина, денис шмыгаль, рада
Политика, США, УКРАИНА, Денис Шмыгаль, Рада
Депутаты Рады потребовали объяснений от Шмыгаля по соглашению с США
Депутат Фриз: в Раде требуют от Шмыгаля объяснений по соглашению с США
МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Депутаты парламента Украины два дня подряд требуют проведение заседания и объяснений от премьер-министра Дениса Шмыгаля по поводу соглашения с США о редкоземельных металлах, заявила украинский парламентарий Ирина Фриз, отметив, что Рада была фактически отстранена от работы над документом.
"Два дня подряд депутаты требуют вызвать правительство, Шмыгаля, сделать закрытое заседание, чтобы депутаты имели возможность ознакомиться с содержанием этого соглашения, которое в пятницу, как было анонсировано, может быть подписано в США. Это является крайне необходимым как минимум по двум причинам. Во-первых, это соглашение все равно должно быть ратифицировано Верховной радой, потому что оно является международным, а по нашему законодательству все международные соглашения должна пройти ратификацию через парламент", - сказала Фриз в эфире телеканала "Новости.LIVE".
Во-вторых, по словам Фриз, если бы депутаты были причастны к работе над этим соглашением, то Владимир Зеленский и правительство извлекли бы гораздо больше пользы. При этом, как отмечает депутат, кабмин "фактически отстранил Верховную раду от работы над соглашением". Она также заявила, что опубликованная в среду версия соглашения является лишь декларацией, ключевые детали которой скрыты в приложениях.
Ранее Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, за ним последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда.
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