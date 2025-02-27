https://1prime.ru/20250227/rada-855318168.html
Рада провалила голосование о вызове премьера с докладом о соглашении с США
Рада провалила голосование о вызове премьера с докладом о соглашении с США - 27.02.2025, ПРАЙМ
Рада провалила голосование о вызове премьера с докладом о соглашении с США
Верховная рада Украины на заседании в четверг не набрала необходимое количество голосов для вызова в парламент премьер-министра Дениса Шмыгаля с докладом о... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T14:27+0300
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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Верховная рада Украины на заседании в четверг не набрала необходимое количество голосов для вызова в парламент премьер-министра Дениса Шмыгаля с докладом о соглашении с США по редкоземельным металлам, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. Накануне Владимир Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, за ним последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда. Депутат Рады Ирина Фриз ранее заявила, что парламент уже два дня подряд требует проведение заседания и объяснений от премьер-министра Украины по поводу соглашения с США о редкоземельных металлах, отметив, что Рада была фактически отстранена от работы над документом. "Мое предложение заслушать доклад премьера по соглашению снова не набрало голосов... 138. Это просто какой-то позор... Депутаты узнают о тексте соглашения из СМИ, и вместо этого завтра будут слушать о состоянии образования", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Он добавил, что также поднимал вопрос о заслушивании в пятницу докладов других министров по этому же соглашению. "Ставили мое предложение на голосование хотя бы заслушать (министра экономики Юлию - ред.) Свириденко и (вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министра юстиции Ольгу - ред.) Стефанишину по этому вопросу завтра. Тоже слуги (партия "Слуга народа" - ред.) не поддержали – 125 голосов", - добавил Железняк. Одной из аргументаций провала голосования, продолжает депутат, являлось то, что оба чиновника находятся в США, однако позднее стало известно, что только Стефанишина пребывает за пределами Украины.
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украина, сша, рада
Политика, УКРАИНА, США, Рада
Рада провалила голосование о вызове премьера с докладом о соглашении с США
Железняк: Рада провалила голосование о вызове премьера с докладом о соглашении с США
МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Верховная рада Украины на заседании в четверг не набрала необходимое количество голосов для вызова в парламент премьер-министра Дениса Шмыгаля с докладом о соглашении с США по редкоземельным металлам, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, за ним последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда. Депутат Рады Ирина Фриз ранее заявила, что парламент уже два дня подряд требует проведение заседания и объяснений от премьер-министра Украины по поводу соглашения с США о редкоземельных металлах, отметив, что Рада была фактически отстранена от работы над документом.
"Мое предложение заслушать доклад премьера по соглашению снова не набрало голосов... 138. Это просто какой-то позор... Депутаты узнают о тексте соглашения из СМИ, и вместо этого завтра будут слушать о состоянии образования", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Он добавил, что также поднимал вопрос о заслушивании в пятницу докладов других министров по этому же соглашению. "Ставили мое предложение на голосование хотя бы заслушать (министра экономики Юлию - ред.) Свириденко и (вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министра юстиции Ольгу - ред.) Стефанишину по этому вопросу завтра. Тоже слуги (партия "Слуга народа" - ред.) не поддержали – 125 голосов", - добавил Железняк.
Одной из аргументаций провала голосования, продолжает депутат, являлось то, что оба чиновника находятся в США, однако позднее стало известно, что только Стефанишина пребывает за пределами Украины.
Депутаты Рады потребовали объяснений от Шмыгаля по соглашению с США