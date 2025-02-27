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Ирландия передаст Украине радары ПВО, сообщили в Киеве - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Ирландия передаст Украине радары ПВО, сообщили в Киеве
Ирландия передаст Украине радары ПВО, сообщили в Киеве - 27.02.2025, ПРАЙМ
Ирландия передаст Украине радары ПВО, сообщили в Киеве
В офисе Владимира Зеленского заявили, что ирландский премьер-министр Михол Мартин пообещал передать Украине радары Giraffe. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T20:31+0300
2025-02-27T20:31+0300
вооружения
ирландия
военная помощь украине
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В офисе Владимира Зеленского заявили, что ирландский премьер-министр Михол Мартин пообещал передать Украине радары Giraffe. Ранее в четверг Зеленский заявил о встрече с Мартином во время визита в Ирландию. Позднее офис Зеленского опубликовал пресс-релиз об итогах встречи. "Микхол Мартин сообщил, что Ирландия предоставит Украине радары Giraffe", - говорится в материале на сайте Зеленского. Ранее издание Irish Times со ссылкой на официальные источники сообщило, что ирландские власти планируют отдать Украине устаревающие радиолокационные системы противовоздушной обороны Giraffe Mark IV. На полях совета министров иностранных дел стран Евросоюза глава дипломатии Ирландии Саймон Харрис, комментируя поставки Киеву радиолокационных систем, заявил, что не хочет "преувеличивать значение" отправки этой техники. По его словам, заинтересованность в получении оборудования выразила украинская сторона. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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ирландия, военная помощь украине
Вооружения, ИРЛАНДИЯ, военная помощь Украине
20:31 27.02.2025
 
Ирландия передаст Украине радары ПВО, сообщили в Киеве

Офис Зеленского: Ирландия передаст Украине радары ПВО Giraffe

© fotolia.com / Martin MullenФлаг Ирландии
Флаг Ирландии - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© fotolia.com / Martin Mullen
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В офисе Владимира Зеленского заявили, что ирландский премьер-министр Михол Мартин пообещал передать Украине радары Giraffe.
Ранее в четверг Зеленский заявил о встрече с Мартином во время визита в Ирландию. Позднее офис Зеленского опубликовал пресс-релиз об итогах встречи.
"Микхол Мартин сообщил, что Ирландия предоставит Украине радары Giraffe", - говорится в материале на сайте Зеленского.
Ранее издание Irish Times со ссылкой на официальные источники сообщило, что ирландские власти планируют отдать Украине устаревающие радиолокационные системы противовоздушной обороны Giraffe Mark IV.
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На полях совета министров иностранных дел стран Евросоюза глава дипломатии Ирландии Саймон Харрис, комментируя поставки Киеву радиолокационных систем, заявил, что не хочет "преувеличивать значение" отправки этой техники. По его словам, заинтересованность в получении оборудования выразила украинская сторона.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ВооруженияИРЛАНДИЯвоенная помощь Украине
 
 
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