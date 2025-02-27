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Путин отметил высокую активность иностранных разведслужб в период СВО - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Путин отметил высокую активность иностранных разведслужб в период СВО
Путин отметил высокую активность иностранных разведслужб в период СВО - 27.02.2025, ПРАЙМ
Путин отметил высокую активность иностранных разведслужб в период СВО
Активность иностранных разведывательных служб в период СВО заметно возросла, поэтому необходимо усилить работу контрразведки, заявил президент РФ Владимир Путин | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T16:20+0300
2025-02-27T16:20+0300
политика
россия
владимир путин
фсб
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Активность иностранных разведывательных служб в период СВО заметно возросла, поэтому необходимо усилить работу контрразведки, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Глава государства отметил, что регулярные отчеты свидетельствуют о повышении активности и технической оснащенности иностранных разведок."...а значит необходимо серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера", - заключил Путин. Президент уточнил, что речь идет о защите информации, касающейся государственного и военного управления, разработки новейших вооружений и передовых технологий в различных отраслях.
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россия, владимир путин, фсб
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, ФСБ
16:20 27.02.2025
 
Путин отметил высокую активность иностранных разведслужб в период СВО

Путин: активность иностранных разведслужб в период СВО заметно возросла

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
© POOL
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Активность иностранных разведывательных служб в период СВО заметно возросла, поэтому необходимо усилить работу контрразведки, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
Глава государства отметил, что регулярные отчеты свидетельствуют о повышении активности и технической оснащенности иностранных разведок.
"...а значит необходимо серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера", - заключил Путин.
Президент уточнил, что речь идет о защите информации, касающейся государственного и военного управления, разработки новейших вооружений и передовых технологий в различных отраслях.
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
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15:41
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинФСБ
 
 
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