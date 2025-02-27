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Россия нарастила импорт риса из Японии до максимумов с июня

Россия нарастила импорт риса из Японии до максимумов с июня - 27.02.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила импорт риса из Японии до максимумов с июня

Рост импорта Россией японского риса наблюдается третий месяц подряд - по итогам января он увеличился до максимумов с июня, при этом в прошлом январе закупок не... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T14:20+0300

2025-02-27T14:20+0300

2025-02-27T14:20+0300

экономика

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рис

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Рост импорта Россией японского риса наблюдается третий месяц подряд - по итогам января он увеличился до максимумов с июня, при этом в прошлом январе закупок не было, выяснило РИА Новости по данным местной статслужбы. Так, по итогам января 2025 года объемы поставок риса из Японии в Россию достигли 74,6 тысячи долларов (11,7 миллиона иен), увеличившись за месяц на 4%. Это стало максимумом с июня прошлого года. При этом в январе 2024 года РФ вообще не покупала японский рис. Рост покупок Москвой риса у Токио происходит уже третий месяц подряд. Так, в декабре импорт вырос в 2,5 раза, до 72 тысяч долларов (11,3 миллиона иен), а в ноябре - на 41%, до 28,4 тысячи долларов (4,4 миллиона иен). Интересно, что уже два месяца подряд экспорт риса в РФ превышает 11 миллионов иен. В 2022 году Россия ввела временное ограничение на экспорт риса и рисовой крупы в связи с аварией на Федоровском подпорном гидроузле и затоплением посевных площадей в Краснодарском крае (основный регион-производитель риса в РФ, производит более 60% от общего объема). Затем оно постоянно продлевалось. В конце декабря 2024 года правительство снова продлило запрет на вывоз из страны риса и крупы из него, за исключением семян для посева, он действует до 30 июня 2025 года. В конце января министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут подчеркнула, что экспорт сейчас закрыт, так как не хватает риса на внутреннем рынке.

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россия, япония, рис