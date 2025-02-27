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Россия в январе поставила Южной Корее 25,5 тысячи тонн пшеницы - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Россия в январе поставила Южной Корее 25,5 тысячи тонн пшеницы
Россия в январе поставила Южной Корее 25,5 тысячи тонн пшеницы - 27.02.2025, ПРАЙМ
Россия в январе поставила Южной Корее 25,5 тысячи тонн пшеницы
Россия в январе поставила Южной Корее 25,5 тысячи тонн пшеницы - это в 29 раз больше значения годом ранее и является максимумом с августа 2021 года, следует из... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T02:46+0300
2025-02-27T02:46+0300
экономика
сельское хозяйство
мировая экономика
южная корея
украина
молдавия
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россия в январе поставила Южной Корее 25,5 тысячи тонн пшеницы - это в 29 раз больше значения годом ранее и является максимумом с августа 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы. Доля российской пшеницы в закупках страны за год выросла с 0,2% до 9%. Согласно данным ведомства, Южная Корея в январе приобрела у России 25,5 тысячи тонн пшеницы на 6,2 миллиона долларов. Это больше прошлогоднего импорта почти в 29 раз по объему и в 26 раз по стоимости. Южнокорейский импорт российской пшеницы в начале текущего года стал максимальными с августа 2021 года: тогда страна ввезла из России 43,8 тысячи тонн пшеницы на 12,2 миллиона долларов. В целом импорт пшеницы Южной Кореей в январе этого года резко сократился в годовом выражении - в 1,7 раза, до 283 тысяч тонн. Основным поставщиком этого зерна остались США с долей почти в 40%, Австралия сохранила второе место с 34,6%, при этом Канада стала третьей с 10,7%, потеснив Украину и Молдову. Эти две страны зафиксировали наиболее серьезное падение среди крупнейших экспортеров: Украина за год уменьшила поставки на 99%, а Молдавия вовсе прекратила отгрузку пшеницы в Южную Корею.
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сельское хозяйство, мировая экономика, южная корея, украина, молдавия
Экономика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, УКРАИНА, МОЛДАВИЯ
02:46 27.02.2025
 
Россия в январе поставила Южной Корее 25,5 тысячи тонн пшеницы

Россия в январе поставила Южной Корее 25,5 тысячи тонн пшеницы

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россия в январе поставила Южной Корее 25,5 тысячи тонн пшеницы - это в 29 раз больше значения годом ранее и является максимумом с августа 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы.
Доля российской пшеницы в закупках страны за год выросла с 0,2% до 9%. Согласно данным ведомства, Южная Корея в январе приобрела у России 25,5 тысячи тонн пшеницы на 6,2 миллиона долларов. Это больше прошлогоднего импорта почти в 29 раз по объему и в 26 раз по стоимости.
Южнокорейский импорт российской пшеницы в начале текущего года стал максимальными с августа 2021 года: тогда страна ввезла из России 43,8 тысячи тонн пшеницы на 12,2 миллиона долларов.
В целом импорт пшеницы Южной Кореей в январе этого года резко сократился в годовом выражении - в 1,7 раза, до 283 тысяч тонн. Основным поставщиком этого зерна остались США с долей почти в 40%, Австралия сохранила второе место с 34,6%, при этом Канада стала третьей с 10,7%, потеснив Украину и Молдову.
Эти две страны зафиксировали наиболее серьезное падение среди крупнейших экспортеров: Украина за год уменьшила поставки на 99%, а Молдавия вовсе прекратила отгрузку пшеницы в Южную Корею.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоМировая экономикаЮЖНАЯ КОРЕЯУКРАИНАМОЛДАВИЯ
 
 
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