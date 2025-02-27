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Стало известно, сколько россиян готовы сменить место жительства ради работы

Стало известно, сколько россиян готовы сменить место жительства ради работы - 27.02.2025, ПРАЙМ

Стало известно, сколько россиян готовы сменить место жительства ради работы

Почти каждый четвертый россиянин готов сменить место жительства ради поиска работы, при этом молодые люди до 24 лет с меньшим энтузиазмом относятся к релокации, | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T02:15+0300

2025-02-27T02:15+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Почти каждый четвертый россиянин готов сменить место жительства ради поиска работы, при этом молодые люди до 24 лет с меньшим энтузиазмом относятся к релокации, чем те, кто старше, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "В целом по РФ к смене места жительства ради работы готовы 23% экономически активных россиян: 30% мужчин и 17% женщин", - выяснили аналитики, изучив 8 миллионов активных резюме, размещенных на ресурсе. По их данным, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет реже, чем те, кто старше, готовы к релокации в поисках работы: лишь каждый шестой (16%) поставил отметку в резюме о возможности переезда, причем молодые мужчины делали это чаще девушек (18% против 15% соответственно). Также выяснилось, что молодежь практически не желает покидать Москву и Санкт-Петербург. Так, только каждый девятый соискатель из Москвы (11%) в возрасте от 18 до 24 лет рассматривает предложения работодателей из другого региона. Из Северной столицы готов уехать каждый восьмой (12%). В целом из Центрального федерального округа - 13% молодых россиян, а из Северо-Западного – 15%. Меньше остальных привязаны к текущему месту жительства молодые люди из ДФО - каждый четвертый (25%) указал в резюме, что рассматривает предложения из других регионов, из Южного федерального округа готовы переехать 22% россиян в возрасте от 18 - 24 лет, из Приволжского и Сибирского ФО по 21%.

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