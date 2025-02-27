https://1prime.ru/20250227/rossiya-855321406.html

"Еще проще". Эксперт объяснил, чем раскол Запада выгоден России

"Еще проще". Эксперт объяснил, чем раскол Запада выгоден России - 27.02.2025, ПРАЙМ

"Еще проще". Эксперт объяснил, чем раскол Запада выгоден России

Мнения лидеров стран Евросоюза по поводу способов урегулирования ситуации на Украине разделились, и это играет на руку России. А если европейцы противоречить... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T15:45+0300

2025-02-27T15:45+0300

2025-02-27T15:49+0300

политика

россия

европа

сша

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/82666/88/826668851_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d1b9c5eedeb248f1e6f097035b5c61eb.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мнения лидеров стран Евросоюза по поводу способов урегулирования ситуации на Украине разделились, и это играет на руку России. А если европейцы противоречить позиции Соединенных Штатов и весь Запад окажется раздробленным, то Российской Федерации будет еще проще - она сможет со всеми договариваться поодиночке. Такое мнение высказал изданию "Военное дело" политолог и дипломат Ростислав Ищенко.По его мнению, сегодняшние проблемы стран Евросоюза заключаются не в их относительной слабости, а в том, что они разучились договариваться и выступать единым консолидированным фронтом.Ищенко так обрисовал актуальную ситуацию в Европе: "Часть из них (лидеров ЕС - прим. ред.) говорит, что надо с Россией воевать, а часть говорит, что надо договариваться на условиях Трампа, а третья часть считает, что договариваться с Россией надо на своих условиях. Все эти разрозненные части Европы пытаются играть на одном поле". При этом он подчеркнул, что "до тех пор, пока ЕС не консолидирован — России гораздо проще".А если европейские страны начнут спорить и с Соединенными Штатами, то, как уверен политолог, России будет еще проще, поскольку в этом случае весь Запад окажется раздробленным на разные части, и Российская Федерация сможет договариваться со всеми поодиночке."Дело в том, что поодиночке каждый из них слабее, тем более что каждому из них надо помнить о врагах в тылу — англичане гадят американцам, французы англичанам, а немцы французам и так далее. Поэтому России с ними проще договариваться", - отметил Ищенко, добавив, что нынешний беспорядок, царящий в отношениях между странами Европы, Россию очень устраивает и, более того, облегчает ей переговоры с Соединенными Штатами.

https://1prime.ru/20250220/tsennosti-855115598.html

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, сша, экспертное мнение