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В Японии зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости

В Японии зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости - 27.02.2025, ПРАЙМ

В Японии зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости

Рождаемость в Японии в 2024 году упала до 721 тысячи человек, это самый низкий уровень с 1899 года, когда начали вести подобную статистику. Об этом сообщила... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T09:20+0300

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ТОКИО, 27 фев - ПРАЙМ. Рождаемость в Японии в 2024 году упала до 721 тысячи человек, это самый низкий уровень с 1899 года, когда начали вести подобную статистику. Об этом сообщила газета "Майнити" с учетом обнародованных данных министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии за декабрь прошлого года. Представленные цифры - предварительные и включают рожденных как иностранцами, так и японцами, проживающими за рубежом. Окончательная статистика за год будет опубликована в июне, и есть вероятность, что число рождений только среди граждан Японии опустится ниже 700 тысяч.В 2023 году в Японии было зарегистрировано 758,6 тыс новорожденных. Падение рождаемости в 2024 году составило 5% по сравнению с предыдущим годом. Ранее эксперты НИИ по вопросам соцстрахования и проблемам численности населения прогнозировали снижение до 720 тысяч только к 2039 году, однако реальность превзошла самые пессимистичные прогнозы на 15 лет.Разница между количеством умерших и родившихся в 2024 году составила 897,7 тыс человек, что является беспрецедентным показателем естественной убыли населения в Японии.

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общество , япония, токио