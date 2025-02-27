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Кандидата в президенты Румынии обвиняют в шести преступлениях
Кандидата в президенты Румынии обвиняют в шести преступлениях - 27.02.2025, ПРАЙМ
Кандидата в президенты Румынии обвиняют в шести преступлениях
Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску оказался под следствием генеральной прокуратуры по обвинению в шести преступлениях, включая подстрекательство к... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T00:00+0300
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КИШИНЕВ, 26 фев – ПРАЙМ. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску оказался под следствием генеральной прокуратуры по обвинению в шести преступлениях, включая подстрекательство к антиконституционным действиям.
Ранее в среду ряд СМИ в Румынии сообщил, что Джеорджеску был доставлен в прокуратуру для допроса по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании осенью прошлого года.
"Прокурор из отдела уголовного преследования генеральной прокуратуры при Высшем кассационном суде вынес постановление о возбуждении уголовного в отношении Кэлина Джеорджеску, он обвиняется в шести преступлениях. Среди них: подстрекательство к действиям против конституционного порядка, распространение ложной информации, а также ложные показания, касающиеся источников финансирования избирательной кампании", - говорится в распространенном для СМИ сообщении румынской генпрокуратуры.
Среди обвинений также фигурируют создание или руководство организацией фашистского, расистского или ксенофобского характера, а также пропаганда культа лиц, виновных в геноциде и военных преступлениях.
В настоящее время в отношении политика не принято никаких ограничительных мер.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии, отклонил жалобу политика. В январе сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать решение об отмене итогов выборов.
Новые президентские выборы в стране запланированы на май.
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общество , румыния, кишинев, сша, нато, конституционный суд, верховный суд
Экономика, Общество , РУМЫНИЯ, Кишинев, США, НАТО, Конституционный суд, Верховный суд
Кандидата в президенты Румынии обвиняют в шести преступлениях
Кандидата в президенты Румынии Джеорджеску обвиняют в шести преступлениях
КИШИНЕВ, 26 фев – ПРАЙМ. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску оказался под следствием генеральной прокуратуры по обвинению в шести преступлениях, включая подстрекательство к антиконституционным действиям.
Ранее в среду ряд СМИ в Румынии сообщил, что Джеорджеску был доставлен в прокуратуру для допроса по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании осенью прошлого года.
"Прокурор из отдела уголовного преследования генеральной прокуратуры при Высшем кассационном суде вынес постановление о возбуждении уголовного в отношении Кэлина Джеорджеску, он обвиняется в шести преступлениях. Среди них: подстрекательство к действиям против конституционного порядка, распространение ложной информации, а также ложные показания, касающиеся источников финансирования избирательной кампании", - говорится в распространенном для СМИ сообщении румынской генпрокуратуры.
Среди обвинений также фигурируют создание или руководство организацией фашистского, расистского или ксенофобского характера, а также пропаганда культа лиц, виновных в геноциде и военных преступлениях.
В настоящее время в отношении политика не принято никаких ограничительных мер.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии, отклонил жалобу политика. В январе сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать решение об отмене итогов выборов.
Новые президентские выборы в стране запланированы на май.