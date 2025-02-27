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"Русал" запустит производство редкоземельного металла оксида скандия - 27.02.2025, ПРАЙМ
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"Русал" запустит производство редкоземельного металла оксида скандия
"Русал" запустит производство редкоземельного металла оксида скандия - 27.02.2025, ПРАЙМ
"Русал" запустит производство редкоземельного металла оксида скандия
"Русал" в конце 2025 года запустит в Свердловской области производство оксида скандия, редкоземельного металла, мощностью 1,5 тонны в год, в будущем объемы... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T10:44+0300
2025-02-27T10:44+0300
промышленность
русал
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. "Русал" в конце 2025 года запустит в Свердловской области производство оксида скандия, редкоземельного металла, мощностью 1,5 тонны в год, в будущем объемы производства могут быть увеличены до 19 тонн в год, сообщила компания. "Русал", один из крупнейших в мире производителей алюминия, создаст опытное производство оксида скандия мощностью 1,5 тонны в год… Опытный участок по производству 1550 кг оксида скандия в год создается на мощностях входящего в "Русал" Богословского алюминиевого завода (Краснотурьинск, Свердловская область), запуск его в эксплуатацию запланирован в конце 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект уже на стадии опытного участка позволит компании стать одним из ведущих в мире производителей оксида скандия. "В будущем при переходе к промышленному производству объемы производства оксида скандия могут быть увеличены до 19 тонн в год", - добавляют в релизе. Скандий - редкоземельный металл. Его оксид является дорогостоящим материалом. По данным Шанхайской биржи металлов (SHMET), цена оксида скандия на 10.10 мск составляет 714 долларов за килограмм. Чистый скандий стоит 4200 долларов за килограмм, что вчетверо дороже серебра.
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промышленность, русал
Промышленность, Русал
10:44 27.02.2025
 
"Русал" запустит производство редкоземельного металла оксида скандия

"Русал" запустит производство редкоземельного металла мощностью 1,5 тонны в год

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусал.
Русал. - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. "Русал" в конце 2025 года запустит в Свердловской области производство оксида скандия, редкоземельного металла, мощностью 1,5 тонны в год, в будущем объемы производства могут быть увеличены до 19 тонн в год, сообщила компания.
"Русал", один из крупнейших в мире производителей алюминия, создаст опытное производство оксида скандия мощностью 1,5 тонны в год… Опытный участок по производству 1550 кг оксида скандия в год создается на мощностях входящего в "Русал" Богословского алюминиевого завода (Краснотурьинск, Свердловская область), запуск его в эксплуатацию запланирован в конце 2025 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект уже на стадии опытного участка позволит компании стать одним из ведущих в мире производителей оксида скандия. "В будущем при переходе к промышленному производству объемы производства оксида скандия могут быть увеличены до 19 тонн в год", - добавляют в релизе.
Скандий - редкоземельный металл. Его оксид является дорогостоящим материалом. По данным Шанхайской биржи металлов (SHMET), цена оксида скандия на 10.10 мск составляет 714 долларов за килограмм. Чистый скандий стоит 4200 долларов за килограмм, что вчетверо дороже серебра.
Здание центрального офиса компании РУСАЛ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
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ПромышленностьРусал
 
 
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