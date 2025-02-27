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Трамп продлил санкции в отношении России - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп продлил санкции в отношении России
Трамп продлил санкции в отношении России - 27.02.2025, ПРАЙМ
Трамп продлил санкции в отношении России
Президент США Дональд Трамп продлил на 1 год действие исполнительного указа, вводящего санкции против России в связи с угрозой территориальной целостности... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T19:44+0300
2025-02-27T20:01+0300
политика
дональд трамп
санкции против рф
продление
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ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп продлил на 1 год действие исполнительного указа, вводящего санкции против России в связи с угрозой территориальной целостности Украины, следует из опубликованного документа Белого дома.Указ 13660, подписанный 6 марта 2014 года еще бывшим президентом США Бараком Обамой, вводит санкции против лиц и организаций, ответственных по мнению Вашингтона за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, положениями данного исполнительного акта вводятся ограничения на поездки определенных лиц и должностных лиц, ответственность за присоединение Крыма к России."В соответствии с разделом 202(d) Закона о чрезвычайных ситуациях в стране (50 U.S.C. 1622(d)), я продлеваю на 1 год действие чрезвычайного положения в стране, объявленного в Указе 13660", - говорится в документе, утвержденном американским президентом.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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дональд трамп, санкции против рф, продление
Политика, Дональд Трамп, санкции против РФ, продление
19:44 27.02.2025 (обновлено: 20:01 27.02.2025)
 
Трамп продлил санкции в отношении России

Трамп продлил на год действия указа о санкциях в отношении России

© Фото : Official The White House47-й президент США Дональд Трамп
47-й президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© Фото : Official The White House
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ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп продлил на 1 год действие исполнительного указа, вводящего санкции против России в связи с угрозой территориальной целостности Украины, следует из опубликованного документа Белого дома.
Указ 13660, подписанный 6 марта 2014 года еще бывшим президентом США Бараком Обамой, вводит санкции против лиц и организаций, ответственных по мнению Вашингтона за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, положениями данного исполнительного акта вводятся ограничения на поездки определенных лиц и должностных лиц, ответственность за присоединение Крыма к России.
"В соответствии с разделом 202(d) Закона о чрезвычайных ситуациях в стране (50 U.S.C. 1622(d)), я продлеваю на 1 год действие чрезвычайного положения в стране, объявленного в Указе 13660", - говорится в документе, утвержденном американским президентом.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
Трамп сделал заявление в отношении санкций против России
Вчера, 21:05
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
ПолитикаДональд Трампсанкции против РФпродление
 
 
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