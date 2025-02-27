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Трамп продлил санкции в отношении России

Трамп продлил санкции в отношении России - 27.02.2025, ПРАЙМ

Трамп продлил санкции в отношении России

Президент США Дональд Трамп продлил на 1 год действие исполнительного указа, вводящего санкции против России в связи с угрозой территориальной целостности... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T19:44+0300

2025-02-27T19:44+0300

2025-02-27T20:01+0300

политика

дональд трамп

санкции против рф

продление

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ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп продлил на 1 год действие исполнительного указа, вводящего санкции против России в связи с угрозой территориальной целостности Украины, следует из опубликованного документа Белого дома.Указ 13660, подписанный 6 марта 2014 года еще бывшим президентом США Бараком Обамой, вводит санкции против лиц и организаций, ответственных по мнению Вашингтона за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, положениями данного исполнительного акта вводятся ограничения на поездки определенных лиц и должностных лиц, ответственность за присоединение Крыма к России."В соответствии с разделом 202(d) Закона о чрезвычайных ситуациях в стране (50 U.S.C. 1622(d)), я продлеваю на 1 год действие чрезвычайного положения в стране, объявленного в Указе 13660", - говорится в документе, утвержденном американским президентом.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://1prime.ru/20250226/sanktsii-855285159.html

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дональд трамп, санкции против рф, продление