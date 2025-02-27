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В Эстонии призвали ослабить позицию России на переговорах по Украине - 27.02.2025, ПРАЙМ
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В Эстонии призвали ослабить позицию России на переговорах по Украине
В Эстонии призвали ослабить позицию России на переговорах по Украине - 27.02.2025, ПРАЙМ
В Эстонии призвали ослабить позицию России на переговорах по Украине
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что Европа должна усилить санкционное давление на Россию, чтобы ослабить позицию Москвы на переговорах по | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T10:14+0300
2025-02-27T10:18+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что Европа должна усилить санкционное давление на Россию, чтобы ослабить позицию Москвы на переговорах по урегулированию на Украине. "К сожалению, мы видим, что переговоры (между РФ и США - ред.) уже идут и скоро состоятся переговоры между двумя президентами на равных... Мы должны оказать экономическое и санкционное давление на Россию, чтобы гарантировать, что у Москвы не будет лучшей переговорной позиции. Если Россия, а затем и США захотят говорить о Европе и Украине, невозможно принимать решения без нашего согласия", - заявил Цахкна в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland. По его словам, если Украина будет в достаточно сильной позиции, чтобы ей не пришлось "принимать плохую сделку", тогда и США придется прислушаться к голосу европейцев за столом переговоров. "У нас, европейцев, есть много возможностей оказать давление на Россию в ходе переговоров. Они хотят вернуть 220 миллиардов евро замороженных активов и положить конец санкциям против российской экономики. И то, и другое находится в наших руках, а не в руках американцев", - добавил эстонский министр. Кроме того, Цахкна отметил, что европейцы должны гораздо больше инвестировать в оборону. Он ожидает, что все члены НАТО с этого года будут тратить на оборону по меньшей мере 3-3,5% от ВВП. "Это правда, что военное присутствие США в Европе очень важно. Но если мы предъявим свой вклад в качестве предложения, (Дональду) Трампу придется вести с нами переговоры. На данный момент мы просто требуем от США, а не вносим какой-либо вклад. Это слабая позиция. Но у нас есть что предложить", - заключил он.
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россия, украина, ес
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС
10:14 27.02.2025 (обновлено: 10:18 27.02.2025)
 
В Эстонии призвали ослабить позицию России на переговорах по Украине

МИД Эстонии: санкции ЕС помогут ослабить позицию РФ на переговорах по Украине

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что Европа должна усилить санкционное давление на Россию, чтобы ослабить позицию Москвы на переговорах по урегулированию на Украине.
"К сожалению, мы видим, что переговоры (между РФ и США - ред.) уже идут и скоро состоятся переговоры между двумя президентами на равных... Мы должны оказать экономическое и санкционное давление на Россию, чтобы гарантировать, что у Москвы не будет лучшей переговорной позиции. Если Россия, а затем и США захотят говорить о Европе и Украине, невозможно принимать решения без нашего согласия", - заявил Цахкна в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland.
По его словам, если Украина будет в достаточно сильной позиции, чтобы ей не пришлось "принимать плохую сделку", тогда и США придется прислушаться к голосу европейцев за столом переговоров.
"У нас, европейцев, есть много возможностей оказать давление на Россию в ходе переговоров. Они хотят вернуть 220 миллиардов евро замороженных активов и положить конец санкциям против российской экономики. И то, и другое находится в наших руках, а не в руках американцев", - добавил эстонский министр.
Кроме того, Цахкна отметил, что европейцы должны гораздо больше инвестировать в оборону. Он ожидает, что все члены НАТО с этого года будут тратить на оборону по меньшей мере 3-3,5% от ВВП.
"Это правда, что военное присутствие США в Европе очень важно. Но если мы предъявим свой вклад в качестве предложения, (Дональду) Трампу придется вести с нами переговоры. На данный момент мы просто требуем от США, а не вносим какой-либо вклад. Это слабая позиция. Но у нас есть что предложить", - заключил он.
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