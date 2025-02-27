https://1prime.ru/20250227/sber-855306651.html

Доля "Сбера" на рынке розничного кредитования достигла рекордных 47%

Доля "Сбера" на рынке розничного кредитования достигла рекордных 47% - 27.02.2025, ПРАЙМ

Доля "Сбера" на рынке розничного кредитования достигла рекордных 47%

В минувшем году доля "Сбера" на российском рынке розничного кредитования достигла наивысшего значения за всю историю - 47%. Об этом заявил председатель... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T12:09+0300

2025-02-27T12:09+0300

2025-02-27T12:33+0300

экономика

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В минувшем году доля "Сбера" на российском рынке розничного кредитования достигла наивысшего значения за всю историю - 47%. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф. "Доля "Сбера" на рынке розничного кредитования составляет рекордную цифру 47%. Действие массовых льготных ипотечных программ в первое половине года было основным драйвером роста портфеля, а их завершение и ужесточение регулирования существенно замедлили рост ипотеки к концу года", - сказал он в ходе конференц-колла с аналитиками и инвесторами.

https://1prime.ru/20250221/sber-855126096.html

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банки, финансы, герман греф, бизнес